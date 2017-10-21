Девушка выпала из окна 9-го этажа дома на улице Связистов





Трагедия произошла на улице Связистов, 11

Сегодня утром, 21 октября, в доме на улице Связистов, 11 из окна девятого этажа выпала 21-летняя девушка. «Зарегистрированы материалы в следственном отделе, проверяется информация», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе СК России по НСО.





Дополнительной информации об этом трагическом случае в ведомстве пока нет. «Личность установлена. А кто, откуда, как — сейчас всё выясняется», — пояснили в Следственном комитете.





В начале октября похожий случай произошёл в Октябрьском районе — там из окна 11-этажного дома на улице Ленинградской выпала девочка. Точный возраст ребёнка неизвестен, в пресс-службе Следственного комитета отказались комментировать этот инцидент.