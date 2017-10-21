Водитель «Тойоты» погиб в столкновении с «Мицубиси» под Кольцово


33-летний водитель «Тойоты» погиб на месте  
33-летний водитель «Тойоты» погиб на месте  

На дороге посёлок Железнодорожный — посёлок Кольцово столкнулись лоб в лоб Mitsubishi Galant и Toyota Sprinter. ДТП произошло сегодня, 21 октября, примерно в 8:30. 


«Водитель "Тойоты" поехал на красный, навстречу ехал "Рено Логан", он от удара уйти успел, только зацепил немного бампером, а вот "Мицубиси", который ехал за "Логаном", уже не успел (уйти от удара. — А. И.)», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Максим. 


«В результате дорожной аварии один человек погиб и четверо получили травмы различной степени тяжести», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Очевидцы ДТП уточнили, что 33-летний водитель «Тойоты» скончался на месте. «Они от меня ехали, из Барышево в посёлок Железнодорожный, — рассказала знакомая погибшего Анастасия. — В машине находился вместе с водителем мой друг, подруга и 7-летний мальчик Саша». Знакомые погибшего пояснили, что мужчина жил в посёлке Железнодорожный, работал дворником в управляющей компании. 


«Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД», — пояснили в ГУ МВД, добавив, что обстоятельства аварии пока устанавливаются. 


Напомним, недавно другая страшная авария произошла на трассе под Новосибирском — в перевёрнутом седане погиб пассажир. Известно, что водитель иномарки не справился с управлением, и машина вылетела в кювет по ходу движения. 

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