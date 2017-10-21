В России: глава Сбербанка посоветовал молодежи работать по 18 часов в сутки

По мнению Грефа, главное заниматься любимым делом

Выступая на Фестивале молодежи и студентов, Герман Греф поделился своей точкой зрения на секрет успеха. По мнению управленца, ко всему необходимо подходить с особой страстью, а Россия — поле гигантских возможностей.







«Ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки, у вас точно все получится», цитируют главу Сбербанка РИА Новости.







В своей речи Греф подчеркнул: заниматься надо любимым делом.







«Спросите себя, что вы любите, и не надо заниматься тем, что вам неприятно. А вот в том, что вы любите, можно сделать все, что угодно… В нашей стране можно все поднять на принципиально новый уровень, Россия — огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции. У нас половина страны — монополия».







Пользователи сети микроблогов Twitter живо отреагировали на слова главы крупнейшего банка страны.







Администратор популярного аккаунта «Сталингулаг» предсказал незавидную участь тех, кто последует совету Грефа.



«Греф посоветовал молодежи работать по 18 часов в сутки, чтобы добиться успеха»



Ну а потом сдохнуть к 30 годам от переутомления — Сталингулаг (@StalinGulag) 20 октября 2017 г.

Нашлись и те, кто откровенно иронизировал над предложением главы Сбербанка.



- Шеф, а если я буду работать по 18 часов в сутки, я добьюсь успеха?

- Конечно.

Сказал начальник ЧОП молодому охраннику. — Dmitry (@SidorovDN) 20 октября 2017 г.

Напомним, по последним данным средняя зарплата в Новосибирске перешагнула отметку 32 000 рублей в месяц. При этом уровень официальной безработицы постепенно снижается.





