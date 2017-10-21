В России: глава Сбербанка посоветовал молодежи работать по 18 часов в сутки

По мнению Грефа, главное заниматься любимым делом 
По мнению Грефа, главное заниматься любимым делом 

Выступая на Фестивале молодежи и студентов, Герман Греф поделился своей точкой зрения на секрет успеха. По мнению управленца, ко всему необходимо подходить с особой страстью, а Россия — поле гигантских возможностей.


«Ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки, у вас точно все получится», цитируют главу Сбербанка РИА Новости.


В своей речи Греф подчеркнул: заниматься надо любимым делом.


«Спросите себя, что вы любите, и не надо заниматься тем, что вам неприятно. А вот в том, что вы любите, можно сделать все, что угодно… В нашей стране можно все поднять на принципиально новый уровень, Россия — огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции. У нас половина страны — монополия».


 Пользователи сети микроблогов Twitter живо отреагировали на слова главы крупнейшего банка страны.


 Администратор популярного аккаунта «Сталингулаг» предсказал незавидную участь тех, кто последует совету Грефа.

 Нашлись и те, кто откровенно иронизировал над предложением главы Сбербанка.

 Напомним, по последним данным средняя зарплата в Новосибирске перешагнула отметку 32 000 рублей в месяц. При этом уровень официальной безработицы постепенно снижается.


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