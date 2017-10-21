Lexus сбросили с первого места самых надёжных машин мира

В рейтинге самых надёжных машин мира Lexus смещён с первого места на второе, лидером стала Toyota, лучшей моделью которой названо купе GT 86, сообщает американское издание Consumer Reports. Издание проанализировало данные о поломках машин от 400 000 подписчиков. Lexus удерживал звание самой надёжной марки на протяжении последних трёх лет.





«По опросам покупателей лучшим стал седан ES, а внедорожник GX вызвал больше всего нареканий. Всего рассматривалось восемь моделей Lexus», — отметили в Consumer Reports. На третьем месте расположилась корейская Kia, чьей самой ненадёжной моделью назван внедорожник Sportage.





Четвёртое и пятое место в рейтинге заняли Audi и BMW, также в десятку вошли Subaru, Infiniti, Buick, Honda и Hyundai.





Lexus LX





Toyota GT 86



