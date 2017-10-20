Воды не стало в половине восьмого вечера

Сегодня вечером жители шести домов в Ленинском районе остались без горячей и холодной воды. По данным муниципального ресурса «Мой Новосибирск», отключение произошло в половине восьмого вечера.







В общей сложности в зоне отключения оказалось шесть пятиэтажек по улице Пермитина.





В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что аварийное отключение горячей и холодной воды связано с дефектом водопровода. В настоящий момент неизвестно, когда именно будет устранена неисправность.





В начале октября с похожей проблемой столкнулись жители Кировского района. Тогда под отключение попало десять домов по улице Сибиряков-Гвардейцев.



