Жители шести домов в Ленинском районе остались без горячей и холодной воды

Воды не стало в половине восьмого вечера 
Воды не стало в половине восьмого вечера 

 Сегодня вечером жители шести домов в Ленинском районе остались без горячей и холодной воды. По данным муниципального ресурса «Мой Новосибирск», отключение произошло в половине восьмого вечера.


В общей сложности в зоне отключения оказалось шесть пятиэтажек по улице Пермитина. 

Жители шести домов в Ленинском районе остались без горячей и холодной воды


В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что аварийное отключение горячей и холодной воды связано с дефектом водопровода. В настоящий момент неизвестно, когда именно будет устранена неисправность.


В начале октября с похожей проблемой столкнулись жители Кировского района. Тогда под отключение попало десять домов по улице Сибиряков-Гвардейцев. 


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