Жители шести домов в Ленинском районе остались без горячей и холодной воды
Сегодня вечером жители шести домов в Ленинском районе остались без горячей и холодной воды. По данным муниципального ресурса «Мой Новосибирск», отключение произошло в половине восьмого вечера.
В общей сложности в зоне отключения оказалось шесть пятиэтажек по улице Пермитина.
В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что аварийное отключение горячей и холодной воды связано с дефектом водопровода. В настоящий момент неизвестно, когда именно будет устранена неисправность.
В начале октября с похожей проблемой столкнулись жители Кировского района. Тогда под отключение попало десять домов по улице Сибиряков-Гвардейцев.
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Сергей Жигальцев
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот карты «Мой Новосибирск» (2)