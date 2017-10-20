«Тойота» и «Ниссан» потеряли колёса в лобовом столкновении недалеко от Пашино

Авария произошла около семи вечера 
Авария произошла около семи вечера 

По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, столкновение произошло около семи вечера, не доезжая двух километров до Пашино. «Тойота» двигалась в сторону улицы Магистральной, «Ниссан» — в сторону Северного объезда.


«Водитель и пассажир "Тойоты" пояснили, что "Ниссан" начал обгонять попутный автобус, не успел завершить манёвр и столкнулся со встречной "Тойотой". В итоге оба автомобиля серьёзно повреждены: у обоих буквально оторвало левые колёса», — сообщают аваркомы.


В момент столкновения в салоне «Тойоты» находились двое взрослых и двое детей.


«Девочка ударилась носом. Водитель "Ниссана" рассёк лоб. В итоге водитель "Ниссана" отказался признавать свою вину», — поясняют аваркомы.


В прошлую пятницу в ДТП на Бориса Богатства сошлись три легковых автомобиля. По данным аваркомов «Автоспаса», один из фигурантов аварии вылетел на встречную полосу.


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