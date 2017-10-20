«Тойота» и «Ниссан» потеряли колёса в лобовом столкновении недалеко от Пашино

Авария произошла около семи вечера

По данным специалистов мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск, столкновение произошло около семи вечера, не доезжая двух километров до Пашино. «Тойота» двигалась в сторону улицы Магистральной, «Ниссан» — в сторону Северного объезда.







«Водитель и пассажир "Тойоты" пояснили, что "Ниссан" начал обгонять попутный автобус, не успел завершить манёвр и столкнулся со встречной "Тойотой". В итоге оба автомобиля серьёзно повреждены: у обоих буквально оторвало левые колёса», — сообщают аваркомы.







В момент столкновения в салоне «Тойоты» находились двое взрослых и двое детей.







«Девочка ударилась носом. Водитель "Ниссана" рассёк лоб. В итоге водитель "Ниссана" отказался признавать свою вину», — поясняют аваркомы.







В прошлую пятницу в ДТП на Бориса Богатства сошлись три легковых автомобиля. По данным аваркомов «Автоспаса», один из фигурантов аварии вылетел на встречную полосу.





