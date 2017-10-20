Более шестидесяти домов в Ленинском районе остались без газоснабжения

В зоне отключения оказались дома по улицам Большая и Туннельная 
В зоне отключения оказались дома по улицам Большая и Туннельная 

Жители более 60 домов в Ленинском районе остались этим вечером без газа. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:30. В качестве официальной причины аварии указано повреждение газопровода строительно-монтажной организацией.


В общей сложности в зону отключения попало более шестидесяти зданий по улицам Большая и Туннельная.

Более шестидесяти домов в Ленинском районе остались без газоснабжения


В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что аварию планируют устранить до 23:00. 


Напомним, в конце августа без газа и электричества сидели жители более тысячи домов, расположенных в посёлке Плановый (Советский район).

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