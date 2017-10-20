Более шестидесяти домов в Ленинском районе остались без газоснабжения
Жители более
В общей сложности в зону отключения попало более шестидесяти зданий по улицам Большая и Туннельная.
В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что аварию планируют устранить до 23:00.
Напомним, в конце августа без газа и электричества сидели жители более тысячи домов, расположенных в посёлке Плановый (Советский район).
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Сергей Жигальцев
Фото Густаво Зырянова (1), скриншот карты «Мой Новосибирск» (2)