Более шестидесяти домов в Ленинском районе остались без газоснабжения

В зоне отключения оказались дома по улицам Большая и Туннельная

Жители более 60 домов в Ленинском районе остались этим вечером без газа. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 19:30. В качестве официальной причины аварии указано повреждение газопровода строительно-монтажной организацией.







В общей сложности в зону отключения попало более шестидесяти зданий по улицам Большая и Туннельная.







В службе 051 корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что аварию планируют устранить до 23:00.







Напомним, в конце августа без газа и электричества сидели жители более тысячи домов, расположенных в посёлке Плановый (Советский район).

