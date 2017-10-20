Хоккей: «Сибирь» вырвала победу в матче с «Амуром»
Сегодня, 20 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» победил хабаровский «Амур» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0).
Счёт в матче открыли хоккеисты «Сибири»: на 19-й секунде шайбу в ворота «Амура» отправил Андрей Сигарёв. Вторую шайбу новосибирцы забили на 20-й минуте: отличился Николай Демидов.
«Демидов! Как по маслу! Очень красивый розыгрыш в исполнении Санникова, Наумова и Демидова», — эмоционально сообщает ведущий онлайн-трансляции матча на сайте ХК «Сибирь».
Во втором периоде вратаря Александра Салака по неизвестной причине заменили на Алексея Красикова, которого болельщики встретили аплодисментами. А хоккеисты «Амура» после перерыва собрались и сравняли счёт: на 25-й минуте броском в ближний угол забил Александр Фролов, а ещё через две минуты шайбу в ворота новосибирцев отправил Виталий Атюшов.
Игра шла напряжённо. «Наши пытаются запихать шайбу в ворота, но костьми ложатся игроки гостей», — отмечает ведущий онлайн-трансляции.
Победный для «Сибири» гол забил на 55-й минуте Андрей Сигарёв. Таким образом «Сибирь» прервала серию поражений, продлившуюся четыре матча.
В прошлый раз новосибирские хоккеисты встречались с «Амуром» на льду в предыдущем сезоне — 4 февраля. Тогда новосибирцы проиграли Хабаровску со счетом 1:3.
Сейчас «Сибирь» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирцы проведут
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Ксения Евдокимова
Фото на превью instagram.com/cherkasova_yu, фото instagram.com/roman__alexandrovich
Видео video.khl.ru