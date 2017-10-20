Хоккей: «Сибирь» вырвала победу в матче с «Амуром»

Сегодня, 20 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» победил хабаровский «Амур» в домашнем матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счётом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0).


Счёт в матче открыли хоккеисты «Сибири»: на 19-й секунде шайбу в ворота «Амура» отправил Андрей Сигарёв. Вторую шайбу новосибирцы забили на 20-й минуте: отличился Николай Демидов.


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Публикация от Roma. (@roman__alexandrovich)


«Демидов! Как по маслу! Очень красивый розыгрыш в исполнении Санникова, Наумова и Демидова», — эмоционально сообщает ведущий онлайн-трансляции матча на сайте ХК «Сибирь».


Во втором периоде вратаря Александра Салака по неизвестной причине заменили на Алексея Красикова, которого болельщики встретили аплодисментами. А хоккеисты «Амура» после перерыва собрались и сравняли счёт: на 25-й минуте броском в ближний угол забил Александр Фролов, а ещё через две минуты шайбу в ворота новосибирцев отправил Виталий Атюшов.


Игра шла напряжённо. «Наши пытаются запихать шайбу в ворота, но костьми ложатся игроки гостей», — отмечает ведущий онлайн-трансляции.


Победный для «Сибири» гол забил на 55-й минуте Андрей Сигарёв. Таким образом «Сибирь» прервала серию поражений, продлившуюся четыре матча.



В прошлый раз новосибирские хоккеисты встречались с «Амуром» на льду в предыдущем сезоне — 4 февраля. Тогда новосибирцы проиграли Хабаровску со счетом 1:3.


Сейчас «Сибирь» располагается на десятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирцы проведут 23 октября в гостях против рижского «Динамо».

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