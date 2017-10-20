Фанаты прыгали и подпевали: известная рок-группа сыграла последний концерт в Новосибирске

Сегодня вечером в новосибирском клубе «Отдых» прошёл концерт рок-группы «Кукрыниксы».







В Новосибирск группа приехала во время своего прощального тура: она отметила 20-летний юбилей и «заканчивает свой творческий путь». Лидер «Кукрыниксов» Алексей Горшенёв объявил, что на базе группы будет создаваться новый проект — «Горшенёв».







На прощальный концерт в клубе «Отдых» собрались сотни фанатов. Новосибирцы подпевали солисту и не могли устоять на месте — танцевали и активно прыгали. Фотографии и видео с концерта поклонники начали выкладывать в соцсети сразу же после начала выступления.





Публикация от Илья Павский🇷🇺🏐 (@ilya_pavskiy) Окт 20 2017 в 6:16 PDT





Публикация от Концерты Сибири! (@trigrupp_concert) Окт 20 2017 в 3:22 PDT





Публикация от 💎VIKTORIYA SCHUR💎 (@vika_schur) Окт 20 2017 в 5:58 PDT





#отдых #кукрыниксы #прощальныйтур Публикация от Дарья (@redsea8) Окт 20 2017 в 6:01 PDT





Недавно в Новосибирске выступила финская группа The 69 Eyes: поклонницы принесли на концерт бумажные сердца для солиста группы.



