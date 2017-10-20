Фанаты прыгали и подпевали: известная рок-группа сыграла последний концерт в Новосибирске
Сегодня вечером в новосибирском клубе «Отдых» прошёл концерт рок-группы «Кукрыниксы».
В Новосибирск группа приехала во время своего прощального тура: она отметила 20-летний юбилей и «заканчивает свой творческий путь». Лидер «Кукрыниксов» Алексей Горшенёв объявил, что на базе группы будет создаваться новый проект — «Горшенёв».
На прощальный концерт в клубе «Отдых» собрались сотни фанатов. Новосибирцы подпевали солисту и не могли устоять на месте — танцевали и активно прыгали. Фотографии и видео с концерта поклонники начали выкладывать в соцсети сразу же после начала выступления.
Недавно в Новосибирске выступила финская группа The 69 Eyes: поклонницы принесли на концерт бумажные сердца для солиста группы.
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Ксения Евдокимова
Фото instagram.com, на превью скриншот instagram.com/lavschuscha