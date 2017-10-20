Пропавший из клуба 18-летний студент нашёлся и ничего не помнит

Дениса нашли родственники

18-летний Денис Грицев, пропавший вчера вечером в Новосибирске, найден: студент утверждает, что ничего не помнит.







«Его нашёл муж моей сестры в машине недалеко от клуба [«Отдых»]. Денис не помнит, как туда попал и что было», — рассказала НГС.НОВОСТИ мать пропавшего Ирина Грицева.







Женщина уточнила, что с её сыном всё в порядке, только из его Mazda Demio пропали вещи.





О пропаже Дениса стало известно сегодня утром: вчера 18-летний студент университета экономики и управления был в клубе «Отдых» на дне первокурсника. Сегодня Денис на учёбе не появился, а его документы и сотовый телефон нашёл мужчина на обочине улицы Мичурина.