Пробка парализовала движение по Красному проспекту

В вечерний час пик 20 октября на дорогах Новосибирска возникли пробки в 8 баллов.







Огромная пробка образовалась на Красном проспекте: от перекрёстка с улицей Депутатской до площади Калинина, скорость потока там не выше 5 км/ч. Судя по данным сервиса Яндекс.Пробки, на Красном проспекте недалеко от перекрёстка с улицей Писарева случилась авария. Из-за затора на площади Калинина оказался затруднён проезд по улице Дуси Ковальчук.





Пробка на Красном проспекте растянулась от площади Ленина

Пробка больше 5 км собралась на улице Большевистской в сторону Академгородка. Затор начался на Фабричной и площади инженера Будагова и тянется до въезда на Бугринский мост.







Пробки в городе в 19:00





Традиционный затор образовался на въезде на Димитровский мост: машины стоят в пробке на Владимировской, проспекте Димитрова, Нарымской и Вокзальной магистрали. На левом берегу затор возник на Ватутина около площади Маркса.





Чаще всего пробки образовываются на Большевистской в часы пик, но иногда случаются и днём, например, 17 октября сильный затор на улице произошёл из-за аварии.