НОВАТ начал транслировать оперу на радио и в «Одноклассниках»


Оперный театр начал прямую трансляцию оперы «Бал-маскарад» на радио и в интернете
Оперный театр начал прямую трансляцию оперы «Бал-маскарад» на радио и в интернете

Новосибирский оперный театр начал трансировать на радио и в социальной сети «Одноклассники» оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад».


«Это большая трансляция оперы на "Радио России" и прямые включения на "Радио Культура", а также видеотрансляция в "Одноклассниках"», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ администратор проекта Юлия Санжаревская.


С 17:00 по новосибирскому времени на «Радио Культура» пройдут интервью об опере, а с 19:00 она будет транслироваться на «Радио России». Видеотрансляция в «Одноклассниках» будет идти с 17:00 до 23:00 в сообществе «Радио Культура».


По словам Санжаревской, это большой проект двух радиостанций и социальной сети по трансляции шедевров мировой оперной классики. В рамках проекта «Опера XXI» широкая публика увидит и услышит самые яркие спектакли музыкально-драматической сцены России. После Новосибирска к проекту присоединятся Самара, Ростов-на-Дону, Москва, Санкт-Петербург и другие города.


В сегодняшнем прямом эфире участвуют худрук и дирижёр ансамбля солистов «Лаборатория новой музыки» Елена Рудзей, художник, преподаватель и один из участников арт-группы «Синие носы» Константин Скотников, театральный продюсер Юлия Чурилова и литературный критик, поэт и публицист Дмитрий Королёв. Трансляция самой оперы начнётся в 19:00.


7 сентября новосибирский оперный театр открыл новый сезон — комическую оперу «Любовный напиток», написанную два века назад, поставили с фривольными костюмами и «Кадиллаком» на сцене.

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