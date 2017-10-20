Три сотрудницы ЖСК попались на афере с квартирой умершего жильца

Стоимость квартиры оценили в 2,2 млн рублей
Стоимость квартиры оценили в 2,2 млн рублей

Новосибирские полицейские задержали трёх сотрудниц жилищного кооператива — их подозревают в подделке документов на чужую квартиру и её продаже.


Полицейские выяснили, что к афере с квартирой в одном из домов на улице Челюскинцев в Железнодорожном районе оказались причастны 50-летняя председатель ЖСК, 50-летняя паспортист и 68-летняя кассир.


«Зная, что после смерти одной из жительниц дома её родственники пользовались квартирой, не зарегистрировав право собственности, в марте 2017 года работники кооператива подделали документы, которые дают право регистрации собственности», — сообщили в пресс-службе полиции.


В мае знакомый подозреваемых с поддельными документами зарегистрировал квартиру стоимостью около 2,2 млн рублей на себя. После этого работники ЖСК продали квартиру, а вырученные деньги поделили между собой, выяснили в полиции. Посреднику «за помощь» дали 50 тысяч рублей.


Подозреваемых задержали 18 октября. В этот день женщины передали арендатору проданной квартиры 50 тысяч за молчание о смене собственника и оформление нового договора найма с новым хозяином.


Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Следователи попросили суд заключить подозреваемых под стражу.


Недавно в СИЗО попал 38-летний сотрудник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска — его заподозрили в мошенничестве с муниципальной квартирой.

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