Суд приговорил Василия Юрченко к условному сроку





Приговор Василию Юрченко пока не вступил в законную силу

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор экс-губернатору области Василию Юрченко.





Суд признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, Василий Юрченко лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет, передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ из зала суда.





«Виновность Юрченко в совершении установленного судом преступления подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения. Показания свидетелей последовательны, взаимодополняемы, соответствуют письменным доказательствам и в совокупности отражают всю хронологию событий и фактические обстоятельства преступления», — объявила судья.





Приговор не вступил в законную силу. Сам Василий Юрченко комментировать его отказался.





О том, за что судили бывшего губернатора и как проходило оглашение приговора, читайте в нашем онлайн-репортаже.