Суд приговорил Василия Юрченко к условному сроку


Приговор Василию Юрченко пока не вступил в законную силу
Приговор Василию Юрченко пока не вступил в законную силу

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор экс-губернатору области Василию Юрченко.


Суд признал Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к трём годам лишения свободы условно. Кроме того, Василий Юрченко лишился права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение трёх лет, передаёт корреспондент НГС.НОВОСТИ из зала суда. 


«Виновность Юрченко в совершении установленного судом преступления подтверждается доказательствами, представленными стороной обвинения. Показания свидетелей последовательны, взаимодополняемы, соответствуют письменным доказательствам и в совокупности отражают всю хронологию событий и фактические обстоятельства преступления», — объявила судья.


Приговор не вступил в законную силу. Сам Василий Юрченко комментировать его отказался.


О том, за что судили бывшего губернатора и как проходило оглашение приговора, читайте в нашем онлайн-репортаже.

Прочтений: 11402
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (82)82
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено