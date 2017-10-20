Официально: четверть российских детей с заразной болезнью живут в Сибири

Сибирские дети часто болеют туберкулёзом
Сибирские дети часто болеют туберкулёзом

Новосибирские врачи и учёные заявили о напряжённой ситуации с детским туберкулёзом в Сибирском федеральном округе.


О заболеваемости туберкулёзом сегодня говорят на специальном совете врачей и учёных в НИИТО — Новосибирская область отстаёт от других регионов России по общим цифрам, но сохраняет лидерство по больным детям и подросткам.


«Несмотря на то, что ситуация в целом по туберкулезу среди населения СФО улучшается, ситуация среди детей и подростков остаётся напряжённой и одной из самых неблагополучных среди округов Российской Федерации.


Каждый четвёртый заболевший ребёнок в России — это ребёнок из Сибирского федерального округа»,


— рассказала на совете главный внештатный специалист-фтизиопедиатр СФО Ирина Павленок.


Кроме Новосибирска высокие показатели по заболеваемости у детей туберкулёзом у Томска, Омска, Хакасии, Тывы и Иркутска. По словам Ирины Павленок, сибирские дети ежегодно умирают от туберкулёза, но в Новосибирской области таких случаев за 2016 год не было.


«В целом по России от туберкулёза умерли 12 детей, 5 из них — это дети из Сибирского федерального округа, что составило практически 42%. [По] два ребёнка — из Республики Тыва, Иркутской области, один ребёнок — из Красноярского края», — заключила главный специалист.


Ранее Новосибирскстат сообщил, что жители НСО стали чаще болеть туберкулёзом, а также ВИЧ и ОРВИ. Особенно резко за год увеличилось число заболевших гепатитом А — за один месяц такой диагноз поставили 28 новосибирцам.

Прочтений: 419
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено