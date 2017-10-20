Официально: четверть российских детей с заразной болезнью живут в Сибири

Сибирские дети часто болеют туберкулёзом

Новосибирские врачи и учёные заявили о напряжённой ситуации с детским туберкулёзом в Сибирском федеральном округе.







О заболеваемости туберкулёзом сегодня говорят на специальном совете врачей и учёных в НИИТО — Новосибирская область отстаёт от других регионов России по общим цифрам, но сохраняет лидерство по больным детям и подросткам.







«Несмотря на то, что ситуация в целом по туберкулезу среди населения СФО улучшается, ситуация среди детей и подростков остаётся напряжённой и одной из самых неблагополучных среди округов Российской Федерации.







Каждый четвёртый заболевший ребёнок в России — это ребёнок из Сибирского федерального округа»,







— рассказала на совете главный внештатный специалист-фтизиопедиатр СФО Ирина Павленок.







Кроме Новосибирска высокие показатели по заболеваемости у детей туберкулёзом у Томска, Омска, Хакасии, Тывы и Иркутска. По словам Ирины Павленок, сибирские дети ежегодно умирают от туберкулёза, но в Новосибирской области таких случаев за 2016 год не было.







«В целом по России от туберкулёза умерли 12 детей, 5 из них — это дети из Сибирского федерального округа, что составило практически 42%. [По] два ребёнка — из Республики Тыва, Иркутской области, один ребёнок — из Красноярского края», — заключила главный специалист.







Ранее Новосибирскстат сообщил, что жители НСО стали чаще болеть туберкулёзом, а также ВИЧ и ОРВИ. Особенно резко за год увеличилось число заболевших гепатитом А — за один месяц такой диагноз поставили 28 новосибирцам.

