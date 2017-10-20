Шесть миллиардов за акции: новосибирская компания «Обувь России» вышла на биржу

Большинство покупателей акций — инвесторы из Великобритании и Западной Европы

Новосибирская компания «Обувь России», совладельцем которой является миллиардер Михаил Прохоров, продала пакет своих акций на 5,9 млрд рублей.







Цена первичного размещения акций (IPO) «Обуви России» на Московской бирже составила 140 рублей за одну ценную бумагу. В ходе торгов компания привлекла 5,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.







Доля акций в свободном обращении составила 39,4% от увеличенного акционерного капитала компании.





Рыночная капитализация «Обуви России» составила 15,8 млрд рублей.







«Мы очень довольны позитивной реакцией инвесторов со всего мира и признанием нашего будущего потенциала. Инвесторы по достоинству оценили устойчивость нашего бизнеса, поскольку компания демонстрирует дальнейший рост даже в период экономической нестабильности последних лет. При этом они также отметили, что "Обувь России" эффективно воспользовалась восстановлением потребительского спроса в стране, которое мы сейчас наблюдаем», — прокомментировал итоги IPO директор компании Антон Титов.







Он отметил, что привлечённые средства помогут компании удвоить число магазинов в ближайшие три года.





«КоммерсантЪ» со ссылкой на собственный источник сообщает, что большинство покупателей акций — инвесторы из Великобритании и северных стран Западной Европы.







Новосибирская группа компаний входит в тройку крупнейших продавцов обуви в России. В 2015 году компания купила обувную фабрику STep в Бердске, увеличив собственные производственные мощности до 1 млн пар в год. В мае 2016 года компания открыла новый цех по изготовлению спецобуви для военных на этой фабрике. В августе 2017 года стало известно, что почти 25% акций новосибирской компании «Обувь России» купил российский миллиардер и политик Михаил Прохоров.