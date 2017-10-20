В «Горэлектротранспорте» объяснили задержку зарплат низким тарифом

Сотрудникам "Горэлектротранспорта" не выплачивают зарплату из-за низкого тарифа

Новосибирское предприятие МКП «Горэлектротранспорт» объяснило накопленные долги по зарплате низким тарифом на проезд.







«Основной причиной задержки выплаты заработной платы работникам является несоответствия установленного тарифа на проезд в пассажирском транспорте и фактической себестоимости перевозки 1 пассажира,





Действующий тариф в размере 18 рублей, установленный приказом департамента по тарифам Новосибирской области, не позволяет предприятию из получаемых доходов выплачивать заработную плату всем работникам предприятия, в сроки, установленные статьей 136 Трудового кодекса РФ и коллективным договором», — передали в пресс-центре мэрии.







По подсчетам предприятия, себестоимость перевозки одного пассажира составила 23,7 рубля при действующем тарифе — 18 рублей.





«Заработная плата работникам за первую половину месяца выплачивается МКУ «ГЭТ» строго в установленные сроки. За вторую половину месяца часть начисленной заработной платы выплачивается с задержкой на несколько дней. Количество работников, которым задерживается заработная плата за вторую половину месяца, колеблется от 700 до 1500», — привели данные «ГЭТ» в мэрии.







Также в списке причин задержки зарплаты несоответствие дня выплаты и даты поступления субсидий из городского и областного бюджетов. «Из городского бюджета субсидии за перевозку льготных категорий граждан выплачиваются предприятию после 20 числа месяца. Из областного бюджета субсидии за перевозку льготных категорий граждан выплачиваются предприятию после 25 числа месяца», — объяснили порядок поступления субсидий предприятию в мэрии. В городской администрации уточнили, что на 1 октября задолженность по заработной плате у МКУ «ГЭТ» перед работниками отсутствует.





В причинах задержки зарплаты в МКП «Горэлектротранспорт» пришлось разбираться прокуратуре — в итоге руководство предприятия после сентябрьской проверки выплатило долги в размере 14 млн рублей.