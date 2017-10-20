Вышел из клуба и исчез: в Новосибирске ищут 18-летнего студента

На учёбе 20 октября Денис не появлялся
На учёбе 20 октября Денис не появлялся

В Новосибирске пропал первокурсник университета экономики и управления Денис Грицев.


Последний раз 18-летнего Дениса видели в клубе «Отдых» 19 октября около 22:00, с тех пор молодой человек не выходил на связь и не пришёл сегодня на учёбу.


«Они были в клубе "Отдых", я так поняла, что у них был день первокурсника. Я через его страницу в соцсети "ВКонтакте" переписывалась с его одногруппниками, но их там не было. Видимо, были студенты с параллельного курса, не могу выяснить. Но его видели в клубе. Документы и телефон Дениса, валяющиеся на обочине улицы Мичурина, нашёл утром мужчина», — рассказала НГС.НОВОСТИ мать пропавшего Ирина Грицева.


Денис уехал на Mazda Demio бирюзового цвета. Где сейчас машина, тоже неизвестно.


Денис уехал на Mazda Demio, у машины битый бампер
Денис уехал на Mazda Demio, у машины битый бампер


В пресс-службе полиции подтвердили, что сегодня от родителей Дениса поступило заявление о пропаже в отдел полиции «Первомайский».


Рост Дениса около 182 см, у молодого человека тёмно-русые волосы и спортивное телосложение. В день пропажи он был одет в чёрную куртку, синие джинcы и обут в тёмно-синие кроссовки. Если вам что-либо известно о местонахождении Дениса, можно сообщить информацию по телефонам: 02 и 8-913-983-93-12.


Также сейчас в Новосибирске продолжают искать пропавшего 24 сентября Андрея Ковалёва. Мужчина пропал в Заельцовском районе Новосибирска, недалеко от карьера Мочище.

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