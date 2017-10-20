Жители улицы Ленина запретили «Универсаму» строить шестиэтажку на месте пассажа

На месте пассажа «Универсам» уже несколько лет планирует построить многоэтажное здание

«Универсам» на улице Ленина в Новосибирске решил построить на месте пассажа шестиэтажное здание, но мэрия города запретила вести стройку вплотную к соседним домам после публичных слушаний с недовольными жильцами. Заключение о слушаниях опубликовано вечером 19 октября в бюллетене мэрии.





Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ участница слушаний, жительница дома на улице Ленина, 8 Нина Орлова, масштабное строительство могло навредить её дому. Сам дом при этом является памятником архитектуры, и вести строительство рядом с ним запрещено.







«Дом сдан в 1954 году, у нас здесь ещё деревянные перекрытия. Если они начнут вблизи дома строительство, ясно, что всё пойдёт трещинами, — пояснила она. — У меня в углу уже есть трещина, балкон отходит. Конечно, это всё чревато и опасно, какой бы способ они не использовали, — это для нас очень тревожно, потому что такие случаи есть, когда эти дома страдают».







По данным муниципального портала, разрешение на строительство «выставочного центра с магазинами и автостоянками» «Универсам» получил ещё в июне 2014 года. Как рассказывали в мэрии, компания планировала реконструировать пассаж в 6-этажное здание с подземной парковкой.







По проекту здание должно прилегать вплотную к дому на Ленина, 8, который признан памятником архитектуры





Но конфигурация участка оказалась «неблагоприятной для застройки», и «Универсам» обратился с просьбой снизить нормативное число мест для парковки и уменьшить отступы от границ участка с 3 до 0 метров. Таким образом, новое здание должно быть построено вровень с фасадом дома на Ленина, 8, жители которого выступили против такой реконструкции.







«Они говорят, что дом будет какой-то ступенчатый, но дальняя часть предполагается шестиэтажной. Жители квартир, которые находятся в доме № 35"а" , считают, что инсоляция будет нарушена», — отмечает Нина Орлова.







По данным 2ГИС, сегодня в здании пассажа на Ленина, 10«а» работает 25 организаций. По словам Юрия Евдокимова, владельца одного из старейших в городе ресторанов Capriccio, арендаторов об изменениях в проекте владельцы не уведомляли.







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