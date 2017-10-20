Жители улицы Ленина запретили «Универсаму» строить шестиэтажку на месте пассажа

На месте пассажа «Универсам» уже несколько лет планирует построить многоэтажное здание
На месте пассажа «Универсам» уже несколько лет планирует построить многоэтажное здание

«Универсам» на улице Ленина в Новосибирске решил построить на месте пассажа шестиэтажное здание, но мэрия города запретила вести стройку вплотную к соседним домам после публичных слушаний с недовольными жильцами. Заключение о слушаниях опубликовано вечером 19 октября в бюллетене мэрии.


Как рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ участница слушаний, жительница дома на улице Ленина, 8 Нина Орлова, масштабное строительство могло навредить её дому. Сам дом при этом является памятником архитектуры, и вести строительство рядом с ним запрещено.


«Дом сдан в 1954 году, у нас здесь ещё деревянные перекрытия. Если они начнут вблизи дома строительство, ясно, что всё пойдёт трещинами, — пояснила она. — У меня в углу уже есть трещина, балкон отходит. Конечно, это всё чревато и опасно, какой бы способ они не использовали, — это для нас очень тревожно, потому что такие случаи есть, когда эти дома страдают».


По данным муниципального портала, разрешение на строительство «выставочного центра с магазинами и автостоянками» «Универсам» получил ещё в июне 2014 года. Как рассказывали в мэрии, компания планировала реконструировать пассаж в 6-этажное здание с подземной парковкой


По проекту здание должно прилегать вплотную к дому на Ленина, 8, который признан памятником архитектуры
По проекту здание должно прилегать вплотную к дому на Ленина, 8, который признан памятником архитектуры


Но конфигурация участка оказалась «неблагоприятной для застройки», и «Универсам» обратился с просьбой снизить нормативное число мест для парковки и уменьшить отступы от границ участка с 3 до 0 метров. Таким образом, новое здание должно быть построено вровень с фасадом дома на Ленина, 8, жители которого выступили против такой реконструкции.


«Они говорят, что дом будет какой-то ступенчатый, но дальняя часть предполагается шестиэтажной. Жители квартир, которые находятся в доме № 35"а", считают, что инсоляция будет нарушена», — отмечает Нина Орлова.


По данным 2ГИС, сегодня в здании пассажа на Ленина, 10«а» работает 25 организаций. По словам Юрия Евдокимова, владельца одного из старейших в городе ресторанов Capriccio, арендаторов об изменениях в проекте владельцы не уведомляли.


Получить комментарий у представителей «Универсама» к моменту публикации новости не удалось: указанные в «СПАРК» и 2ГИС номера телефонов не отвечали.

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