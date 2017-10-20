«Любовь мужского поголовья»: на сайте правительства по ошибке выложили стихи к 8 Марта

В разделе с официальными документами на официальном сайте правительства Новосибирской области появился документ с поздравлениями к 8 Марта. 


Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил его днём 20 октября. Документ содержит стихи к Международному женскому дню, взятые с cайта pozdravok.ru — в файле приведены ссылки на этот ресурс.


Среди поздравлений, например, есть пожелания «быть как Клеопатра», «здоровья и любви мужского поголовья». Неназванный автор желает:


Файл «В Международный женский день.docx» появился на сайте правительства вечером 19 октября
Файл «В Международный женский день.docx» появился на сайте правительства вечером 19 октября

В честь 8-го марта/ Хочу Вам пожелать/ Быть как Клеопатра —/Каждый день блистать!

Желаю птицу счастья/ Вам удержать в руках/ И отдыхать почаще/На тёплых берегах.
Любви, добра и света,/Уюта и тепла —/Желаю чтоб всё это/Весна Вам принесла!


Опубликованный документ, судя по свойствам файла, создан 7 марта 2017 года в 0:42 пользователем ENaletova, а на сайт правительства выложен 19 октября сотрудником по фамилии Сигнер.


«Произошёл технический сбой. На сайте появилась информация, которая предназначалась для тестирования, а не для публичного доступа. Она уже удалена», — сказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе губернатора и правительства НСО. 


Скриншот с перечнем официальных документов на сайте правительства области — поздравления опубликованы во втором сверху файле
Скриншот с перечнем официальных документов на сайте правительства области — поздравления опубликованы во втором сверху файле


Напомним, Андрей Травников стал врио губернатора Новосибирской области 6 октября. За две недели на его посту сайт областного правительства опубликовал только одно постановление за его подписью — об отставке правительства.

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