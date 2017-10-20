Новосибирец пропал на рыбалке: его машину нашли на берегу Берди

Пропавшего рыбака ищут спасатели на катере

Спасатели начали поиски 54-летнего новосибирца, который три дня назад уехал рыбачить на Бердь и пропал.







«17 октября около 17:00 он выехал на автомобиле на рыбалку и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. 19 октября автомобиль пропавшего был обнаружен на берегу реки Бердь в районе детского оздоровительного лагеря "Гренада" (город Бердск). Предположительно, утром 18 октября он вышел [на воду] на одноместной металлической весельной лодке и поплыл по реке Бердь», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник поисково-спасательного подразделения Бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин.







По предварительным данным, пропавшему 54 года, он из Новосибирска. Сегодня утром к поискам рыбака подключились бердские спасатели.







«У нас дежурная смена в составе двух спасателей на катере "Охта" занимается поиском вместе с сыном [рыбака]. Также сейчас пытаемся найти по биллингу последнее место его выхода на связь», — добавил Сергей Козин.





Часто поиски пропавших рыбаков заканчиваются благополучно. Так, в апреле спасатели отыскали 52-летнего Игоря Захарова, пропавшего на озере Чаны. Пять дней сибиряк сам искал дорогу домой — он выжил благодаря замёрзшему снегу и нескольким ягодам шиповника.