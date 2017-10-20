Десять человек забрались на башенный кран на улице Зорге

Мужчин заметили около 9:30

Утром 20 октября 10 мужчин забрались на стрелу башенного крана на стройке по улице Зорге в Кировском районе.





Как сообщили читатели НГС.НОВОСТИ, мужчин заметили на кране около 9:30. По словам новосибирца Игоря Вакера, который живёт по соседству со стройкой, на момент публикации новости мужчины были всё ещё наверху.





В пресс-службе регионального ГУ МВД НГС.НОВОСТИ сообщили, что полицейские работают на месте происшествия.







Директор группы компаний «ПТК-30», которой принадлежит стройка, Владимир Коновалов заявил НГС.НОВОСТИ, что люди, забравшиеся на кран, там просто работают. «Да нет, они работают здесь», — пояснил он.





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На место прибыли полицейские





Последний такой случай произошёл на той же стройке неделю назад — тогда это были работники строительной компании, требовавшие погашения долга по зарплате.