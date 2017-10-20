Килотонна реагентов: дорожники подготовились к морозам до –28 градусов

К морозам готовят не только реагенты, но и технику

Власти Новосибирской области запаслись тоннами песка, соли и других реагентов для заледеневших дорог региона.







«Для устранения наледи на региональных и межмуниципальных автодорогах Новосибирской области в предстоящий зимний период заготовлено 82,6 тысячи тонн противогололёдных материалов», — рассказали в пресс-службе губернатора и правительства НСО.







Этого запаса хватит на четыре месяца. Песко-соляные смеси используют для борьбы с гололёдом при температурах от 0 до –15 градусов.







«Кроме того, для устранения гололёда при низких температурах — до –28 градусов — заготовлено 952 тонны реагентов типа "Гринрайд" (в состав которого входит магний. — НГС.НОВОСТИ). Всего потребность в таких реагентах составляет 1590 тонн», — добавили в правительстве.







По данным руководителя областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского, обслуживанием дорог будущей зимой в регионе будут заниматься семь дорожных организаций. Сейчас из 1015 единиц дорожной техники 72% готовы к работе. Полностью подготовка к зиме завершится 25 октября.





Синоптики предупредили об ухудшении погоды в регионе — снег может пойти уже в ближайшие дни. Мэрия Новосибирска тоже готовится к похолоданию и осадкам — власти города планируют покупку новой техники для уборки снега — в ближайшее время объявят торги на полмиллиарда рублей.