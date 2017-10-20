Дело Юрченко: бывшему губернатору читают приговор

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Василий Юрченко пришёл в суд с боевым настроем
Василий Юрченко пришёл в суд с боевым настроем

Утром 20 октября в Центральном районном суде Новосибирска продолжилось оглашение приговора экс-губернатору области Василию Юрченко.


На вчерашнем заседании судья Алла Веселых озвучила версию обвинения и зачитала показания экспертов. Дочитать приговор она не успела. К концу дня судья охрипла и уже с трудом шептала текст. Журналисты предположили, что судья приболела. Но сегодня судебное заседание началось ровно в 9:30, без опоздания, а голос у судьи восстановился. 


Сегодня судья начала зачитывать версию защиты. Чтение приговора затягивается — присутствующие в зале устали и сникли.


Сам подсудимый Василий Юрченко пришёл в суд весёлым, видно, что настрой у него боевой. При этом корреспондент НГС.НОВОСТИ не заметила у него традиционной сумки с вещами, которую на всякий случай берут с собой подсудимые. Один из адвокатов экс-губернатора не пришёл вообще, второй — Александр Балян — принёс с собой термос с чаем. Из-за этого в перерыве секретарь судебного заседания сделала ему замечание: по мнению представителя суда, адвокат проявляет неуважение к закону, потому что во время заседания демонстративно пьёт чай. Сам адвокат объяснил, что вынужден пить горячий чай из-за болезни.


О том, за что судят Василия Юрченко, подробнее в нашем материале.


Перерыв!


Перечисление документов продолжается, и им нет конца. Видно, что судья сама уже выдохлась, начала запинаться и оговариваться. Присутствующие переминаются с ноги на ногу, судя по всему, все ждут перерыв — вчера в это время его объявили. 


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, Василий Юрченко не особо следит за словами судьи и периодически «залипает» в «айфоне». Его адвокат, наоборот, очень внимательно слушает, делает много пометок. И продолжает пить чай.


А пока судья перечисляет документы, которые приобщила к делу защита, из суда подоспели снимки от фотокорреспондента НГС.НОВОСТИ Александра Ощепкова.


Ранее Василий Юрченко заявил, что его устроит только оправдательный приговор
Ранее Василий Юрченко заявил, что его устроит только оправдательный приговор


Прокурор попросил для экс-губернатора 4 года колонии
Прокурор попросил для экс-губернатора 4 года колонии


Вчера к концу заседания судья охрипла
Вчера к концу заседания судья охрипла


Оглашение приговора продолжается: сейчас судья зачитывает характеристики Василия Юрченко, которые ему дали экс-заместитель губернатора Новосибирской области Виктор Козодой и бывший начальник регионального УФСБ России Сергей Савченков. Подсудимого называют хорошим губернатором, который думал об области и не мог сделать ничего во вред.


Судья начала зачитывать выводы экспертов-лингвистов, которые оценивали деловую переписку Василия Юрченко с компанией «Тактика» — покупателем скандального участка на улице Чаплыгина.


Ранее в перерыве адвокат подсудимого Александр Балян дал небольшое интервью корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Защитник экс-губернатора затруднился заранее оценить, каким будет приговор — оправдательным или обвинительным, но ещё раз подчеркнул, что считает своего подзащитного невиновным.


«Он не причастен к большей части событий, которые перечисляются, да и вообще все эти события не составляют никакого преступления. <…> Это просто хозяйственная деятельность одного из акционерных обществ», — пояснил Александр Балян.


А пока в суде продолжают зачитывать приговор, мы решили поделиться с вами парой вчерашних фотографий: 19 октября перед зданием суда прошло несколько одиночных пикетов, посвящённых Василию Юрченко. Молодые люди пришли перед заседанием, представились «патриотами России» и развернули плакаты с провокационными лозунгами. Хватило активистов минут на десять, пока журналисты не потеряли к ним интерес.


Перед зданием суда прошла серия одиночных пикетов
Перед зданием суда прошла серия одиночных пикетов


Активисты представились «патриотами России», но больше ничего о себе толком не рассказали
Активисты представились «патриотами России», но больше ничего о себе толком не рассказали


После перерыва заседание продолжилось. Сейчас судья зачитывает показания свидетелей, которые имели отношение к оценке стоимости земли на Чаплыгина.


Судья Алла Веселых оглашает приговор уже второй день
Судья Алла Веселых оглашает приговор уже второй день


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