Дело Юрченко: бывшему губернатору читают приговор

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Василий Юрченко пришёл в суд с боевым настроем

Утром 20 октября в Центральном районном суде Новосибирска продолжилось оглашение приговора экс-губернатору области Василию Юрченко.







На вчерашнем заседании судья Алла Веселых озвучила версию обвинения и зачитала показания экспертов. Дочитать приговор она не успела. К концу дня судья охрипла и уже с трудом шептала текст. Журналисты предположили, что судья приболела. Но сегодня судебное заседание началось ровно в 9:30, без опоздания, а голос у судьи восстановился.





Сегодня судья начала зачитывать версию защиты. Чтение приговора затягивается — присутствующие в зале устали и сникли.





Сам подсудимый Василий Юрченко пришёл в суд весёлым, видно, что настрой у него боевой. При этом корреспондент НГС.НОВОСТИ не заметила у него традиционной сумки с вещами, которую на всякий случай берут с собой подсудимые. Один из адвокатов экс-губернатора не пришёл вообще, второй — Александр Балян — принёс с собой термос с чаем. Из-за этого в перерыве секретарь судебного заседания сделала ему замечание: по мнению представителя суда, адвокат проявляет неуважение к закону, потому что во время заседания демонстративно пьёт чай. Сам адвокат объяснил, что вынужден пить горячий чай из-за болезни.





О том, за что судят Василия Юрченко, подробнее в нашем материале.





12:42

Перерыв!





12:41

Перечисление документов продолжается, и им нет конца. Видно, что судья сама уже выдохлась, начала запинаться и оговариваться. Присутствующие переминаются с ноги на ногу, судя по всему, все ждут перерыв — вчера в это время его объявили.







12:17

По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, Василий Юрченко не особо следит за словами судьи и периодически «залипает» в «айфоне». Его адвокат, наоборот, очень внимательно слушает, делает много пометок. И продолжает пить чай.







12:09

А пока судья перечисляет документы, которые приобщила к делу защита, из суда подоспели снимки от фотокорреспондента НГС.НОВОСТИ Александра Ощепкова.







Ранее Василий Юрченко заявил, что его устроит только оправдательный приговор





Прокурор попросил для экс-губернатора 4 года колонии





Вчера к концу заседания судья охрипла





12:01

Оглашение приговора продолжается: сейчас судья зачитывает характеристики Василия Юрченко, которые ему дали экс-заместитель губернатора Новосибирской области Виктор Козодой и бывший начальник регионального УФСБ России Сергей Савченков. Подсудимого называют хорошим губернатором, который думал об области и не мог сделать ничего во вред.





11:55

Судья начала зачитывать выводы экспертов-лингвистов, которые оценивали деловую переписку Василия Юрченко с компанией «Тактика» — покупателем скандального участка на улице Чаплыгина.





Ранее в перерыве адвокат подсудимого Александр Балян дал небольшое интервью корреспонденту НГС.НОВОСТИ. Защитник экс-губернатора затруднился заранее оценить, каким будет приговор — оправдательным или обвинительным, но ещё раз подчеркнул, что считает своего подзащитного невиновным.







«Он не причастен к большей части событий, которые перечисляются, да и вообще все эти события не составляют никакого преступления. <…> Это просто хозяйственная деятельность одного из акционерных обществ», — пояснил Александр Балян.







11:43

А пока в суде продолжают зачитывать приговор, мы решили поделиться с вами парой вчерашних фотографий: 19 октября перед зданием суда прошло несколько одиночных пикетов, посвящённых Василию Юрченко. Молодые люди пришли перед заседанием, представились «патриотами России» и развернули плакаты с провокационными лозунгами. Хватило активистов минут на десять, пока журналисты не потеряли к ним интерес.





Перед зданием суда прошла серия одиночных пикетов





Активисты представились «патриотами России», но больше ничего о себе толком не рассказали





11:32

После перерыва заседание продолжилось. Сейчас судья зачитывает показания свидетелей, которые имели отношение к оценке стоимости земли на Чаплыгина.





Судья Алла Веселых оглашает приговор уже второй день



