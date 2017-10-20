Выпавшая из фуры бочка с соляркой отлетела в стоящий Datsun

ДТП устроила выпавшая из фуры бочка

Ночью 20 октября бочка с соляркой, вылетевшая из фуры, повредила Datsun на выезде из новосибирского Академгородка.



Происшествие случилось около 1:30.







«Datsun двигался по Университетскому проспекту, выезжал на Бердское шоссе. Водитель остановился пропустить поток. В этот момент из проезжавшей мимо фуры выпала бочка солярки и отлетела прямо на Datsun. Водитель фуры потери не заметил и продолжил движение», — описали ДТП специалисты мобильного приложения «Автоспас».







Datsun получил незначительные повреждения. Приехавший аварком убрал бочку на обочину и оформил ДТП.







Водитель фуры не заметил, что потерял бочку





Автомобиль получил повреждения



