Выпавшая из фуры бочка с соляркой отлетела в стоящий Datsun

ДТП устроила выпавшая из фуры бочка
ДТП устроила выпавшая из фуры бочка

Ночью 20 октября бочка с соляркой, вылетевшая из фуры, повредила Datsun на выезде из новосибирского Академгородка.

Происшествие случилось около 1:30.


«Datsun двигался по Университетскому проспекту, выезжал на Бердское шоссе. Водитель остановился пропустить поток. В этот момент из проезжавшей мимо фуры выпала бочка солярки и отлетела прямо на Datsun. Водитель фуры потери не заметил и продолжил движение», — описали ДТП специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Datsun получил незначительные повреждения. Приехавший аварком убрал бочку на обочину и оформил ДТП. 


Водитель фуры не заметил, что потерял бочку
Водитель фуры не заметил, что потерял бочку


Автомобиль получил повреждения
Автомобиль получил повреждения


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