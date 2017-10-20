Бетономешалка ушла в кювет под Новосибирском

Утром 20 октября под Новосибирском в аварию попали грузовик и бетономешалка.





«Это Краснояровское шоссе, поворот на посёлок Озёрный. Пробки нет. Грузовик и бетономешалка столкнулись, у грузовика передняя часть разбита, а бетономешалка в кювете лежит», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Алексей Комолятов, который проезжал по шоссе около 9:30.





И у той, и у другой машины повреждены кабины.





Бетономешалка с раздавленной кабиной оказалась в кювете





Авария случилась неподалёку от посёлка Озёрный





У грузовика тоже была повреждена кабина





В конце сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии с бетономешалкой — тогда она протаранила трамвай на улице Троллейной в Новосибирске.