Бетономешалка ушла в кювет под Новосибирском
Утром 20 октября под Новосибирском в аварию попали грузовик и бетономешалка.
«Это Краснояровское шоссе, поворот на посёлок Озёрный. Пробки нет. Грузовик и бетономешалка столкнулись, у грузовика передняя часть разбита, а бетономешалка в кювете лежит», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Алексей Комолятов, который проезжал по шоссе около 9:30.
И у той, и у другой машины повреждены кабины.
В конце сентября НГС.НОВОСТИ рассказывали о другой аварии с бетономешалкой — тогда она протаранила трамвай на улице Троллейной в Новосибирске.
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Елена Громкова
Фото Алексея Комолятова