Один из проездов на Богдана Хмельницкого перекроют из-за ярмарки
Завтра, 21 октября, в Калининском районе Новосибирска закроется проезд от улицы Богдана Хмельницкого до Народной через Трикотажную.
«21 октября с 9:00 до 15:00 на площадке между домами
На ярмарку привезут овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбную продукцию, бакалею, дикоросы, мясо птицы, яйцо.
«Участники — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20% ниже средних по городу», — добавили в мэрии.
Улицы из-за ярмарок в Новосибирске перекрывают не в первый раз. В начале сентября такая же ситуация была на площади Маркса.
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Елена Громкова
Фото Стаса Соколова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)