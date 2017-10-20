Один из проездов на Богдана Хмельницкого перекроют из-за ярмарки

Завтра, 21 октября, в Калининском районе Новосибирска закроется проезд от улицы Богдана Хмельницкого до Народной через Трикотажную.


Один из проездов на Богдана Хмельницкого перекроют из-за ярмарки


«21 октября с 9:00 до 15:00 на площадке между домами № 26/1 и 28/1 на улице Богдана Хмельницкого (с перекрытием проезжей части от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Народной) будет работать общегородская специализированная сельскохозяйственная ярмарка», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


На ярмарку привезут овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную продукцию, мясо, колбасные изделия, рыбную продукцию, бакалею, дикоросы, мясо птицы, яйцо.


«Участники — организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственные товаропроизводители Новосибирска и Новосибирской области, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, цены на продукцию которых будут до 20% ниже средних по городу», — добавили в мэрии.


Перекрытие Трикотажной займет несколько часов
Перекрытие Трикотажной займет несколько часов


Улицы из-за ярмарок в Новосибирске перекрывают не в первый раз. В начале сентября такая же ситуация была на площади Маркса.

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