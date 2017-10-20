В ГИБДД рассказали о подростке, попавшем под машину на улице Татьяны Снежиной





Подросток попал под машину на улице Татьяны Снежиной

Новосибирская автоинспекция рассказала о последствиях ДТП, которое случилось накануне вечером на улице Татьяны Снежиной.





Оказалось, что в аварии пострадал подросток.





«16-летний мальчик с ушибами и ссадинами правой теменной области, дисторсией мышц левой голени и сотрясением головного мозга доставлен в больницу», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.





ДТП случилось в 21:01 недалеко от остановки «Сквер».





27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал со стороны улицы Владимира Высоцкого в сторону улицы Виталия Потылицина. На подростка он наехал недалеко от дома по адресу Татьяны Снежиной, 51. Мальчик шёл по нерегулируемому пешеходному переходу.





Водитель рассказал автоинспекторам, что не заметил подростка на дороге.