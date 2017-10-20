Больше калорий: новосибирских солдат начали кормить салом с чесноком

С приближением холодов в армии пересмотрели рацион солдат

В воинских частях и соединениях Центрального военного округа, в который входит Новосибирская область, началась подготовка к зиме.







«В рацион питания военнослужащих добавлены продукты большей калорийности, которые восполняют дефицит витаминов, повышают иммунитет и помогают организму быстро адаптироваться к зимнему периоду. Это и сало, и консервированные овощи, и рыбные блюда на выбор.





Во время занятий на полигонах разворачиваются пункты обогрева, где для военнослужащих готовят горячий чай, хлеб, сало, лук и чеснок»,





— рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.







Кроме того, врачи начали ставить солдатам прививки от гриппа — в госпитали поставили больше 100 тысяч ампул с вакцинами.







Осенний призыв в этом году президент РФ Владимир Путин объявил 27 сентября — он начался 1 октября, а завершится 31 декабря.