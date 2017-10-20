Кроссовер «Инфинити» перевернулся в Калининском районе: пострадало 4 человека


Людей госпитализировали врачи «скорой помощи»
Людей госпитализировали врачи «скорой помощи»

Ночью 20 октября на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска перевернулся автомобиль Infiniti FX35.


ДТП произошло около 23:55.


«Я ехал с работы с девушкой. Увидели уже последствия ДТП. Остановились, стали помогать. Там уже были сотрудники ГИБДД и "скорая помощь". Подняли машину, вытащили девушку и парня. Их там всего четверо было: девушка и трое мужчин. Я сам водителем работаю на своей машине, многое видел, но от увиденного слёзы на глазах. До сих пор трясёт», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец последствий аварии Владимир в переписке в соцсети «ВКонтакте».


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.


«Предварительно авария случилась в 23:55. Один человек погиб, трое пострадало. Пока более точных данных по погибших и пострадавшим нет», — пояснили в пресс-службе ведомства.


Если вы стали свидетелем этого ДТП, присылайте фото и видео с места событий в нашу редакцию через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. 


В прошлом месяце на Северном объезде произошла смертельная авария: «Тойота» врезалась в стоящий на трассе КамАЗ. Пассажирка иномарки погибла, ещё трое новосибирцев из этого же авто попали в больницу.

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