Mercedes снимает «Гелендваген» с производства

Компания Mercedes выпустила последнюю партию текущего поколения Mercedes-Benz G-класс. По данным компании, это модель AMG G 65 Final Edition с 6-литровым мотором V12 с двумя турбинами. Весит автомобиль 2,6 тонны. 


«Двигатель выдаёт 630 л.с. и 1000 Нм крутящего момента, внедорожник разгоняется до сотни за 5,3 секунды, максимальная скорость составляет 230 км/ч», —  отметили в офисе Mercedes.


Машину оснастили 21-дюймовыми колёсами бронзового цвета, накладками на зеркала, вставками из углепластика.


Объём последней серии — всего 65 экземпляров, стоимость машины составит от 23 000 000 рублей.  В 2018 году должно выйти новое поколение Gelandewagen, однако ни точных сроков, ни параметров автомобиля пока не называется.


Mercedes снимает «Гелендваген» с производства (фото)


Mercedes снимает «Гелендваген» с производства (фото)


Mercedes снимает «Гелендваген» с производства (фото)


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