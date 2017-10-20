РЖД временно отменили скорый поезд до Омска


С 10 декабря начнёт действовать новый график движения поездов

С 10 декабря начнёт действовать новый график движения поездов

РЖД объявили о том, что с 15 ноября отменят скорый поезд Новосибирск — Омск.


До Омска этот поезд доезжает за 6 часов 58 минут.


«Поезд №248/247 отменяется отправлением из Омска с 14.11 по вторникам, четвергам, воскресеньям, из Новосибирска с 15.11 по средам, пятницам, понедельникам», — сообщается на официальном сайте РЖД.


В службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги пояснили: с 10 декабря начнёт действовать новый график движения поездов. По этому графику, поезд № 247/248 сообщением Омск – Новосибирск будет курсировать круглогодично и поменяет свою нумерацию на № 147/148.


«Периодичность курсирования поезда останется прежней: отправлением из Омска по вторникам, четвергам, воскресеньям, из Новосибирска – по средам, пятницам, понедельникам», — рассказали в службе.


В начале октября несколько поездов дальнего следования, проходящих через Новосибирск, задержались на пять часов из-за сошедших с рельсов вагонов с углём в Ачинске.

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