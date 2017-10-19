Переходивший дорогу пешеход попал под машину в Октябрьском районе

ДТП произошло около 21:00

Вечером 19 октября на улице Татьяны Снежиной в Октябрьском районе Новосибирска тёмный автомобиль сбил пешехода.







Авария произошла около 21:00 недалеко от остановки «Сквер».





«Я просто проезжала мимо. Толком ничего не знаю. Человек лежал поперек дороги, чуть дальше пешеходного перехода. Под голову ему что-то подложили. Весь в тёмном. Темно уже, плохо видно. На месте были только сотрудники ГАИ. Мне показалось, что человек живой», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидица в переписке в соцсети «ВКонтакте».





Очевидцы в социальных сетях говорят, что сбитого пешехода госпитализировали врачи «скорой помощи».





«Я увидел из окна, когда уже произошло ДТП. Буквально спустя пару секунд выглянул на звук удара. Машина белая, похожа на "Ладу". Виновник обогнал автомобиль, остановившийся перед пешеходным переходом. Это опасный переход, тут просто необходимо установить светофор или "лежачего полицейского", дети постоянно ходят», — сообщил в переписке ещё один очевидец, Максим.





На месте аварии работают инспекторы ГИБДД





В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о происшествии подтвердили.







«В полицию поступило такое сообщение. Сейчас сотрудники ГИБДД на месте работают, устанавливают все обстоятельства. Пока нет информации о пострадавшем, но это точно не ребёнок. Информации о травмах пострадавшего пока нет», — пояснили в пресс-службе ведомства.





ДТП с участием пешеходов часто случаются в Новосибирске. Так, утром 16 октября водитель Renault Logan сбил двух школьников на улице Ватутина в Ленинском районе. Школьников доставили в больницу для обследования и оказания помощи.