Новосибирцы встретили вечер с множеством фотографий заката в соцсетях
Вечером 19 октября новосибирцы выложили в социальные сети десятки фотографий с небом, которое освещают лучи заходящего солнца.
«Чаще смотрите в небо. Оно прекрасно :)», «Как же всё-таки здоровоооо увидеть хотя бы уходящее солнце. Мне его не хватает», «Гидрометцентр говорит, что сегодня — последний день для кустистых облаков в этом году», — пишут новосибирцы в постах с фотографиями в соцсети Instagram.
Как сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня продолжительность светового дня составила 10 часов 13 минут. Солнце встало в 8:07, а закат начался в 18:39.
Почти месяц назад в северном полушарии наступила астрономическая осень — день и ночь сравнялись по времени. Сейчас день продолжает убывать, а ночь увеличиваться. Так будет продолжаться до зимнего солнцестояния в декабре, после чего день снова пойдёт в рост.
Тремя днями ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как город раскрасил малиновый закат — тогда это тоже впечатлило жителей.
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Ольга Хмелевская
Фото instagram.com
Скриншот на превью instagram.com/whymeow