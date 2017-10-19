Новосибирцы встретили вечер с множеством фотографий заката в соцсетях

Вечером 19 октября новосибирцы выложили в социальные сети десятки фотографий с небом, которое освещают лучи заходящего солнца.


«Чаще смотрите в небо. Оно прекрасно :)», «Как же всё-таки здоровоооо увидеть хотя бы уходящее солнце. Мне его не хватает», «Гидрометцентр говорит, что сегодня — последний день для кустистых облаков в этом году», — пишут новосибирцы в постах с фотографиями в соцсети Instagram.


Как сообщается на сайте Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня продолжительность  светового дня составила 10 часов 13 минут. Солнце встало в 8:07, а закат начался в 18:39. 


Почти месяц назад в северном полушарии наступила астрономическая осень — день и ночь сравнялись по времени. Сейчас день продолжает убывать, а ночь увеличиваться. Так будет продолжаться до зимнего солнцестояния в декабре, после чего день снова пойдёт в рост.






#закат #парк #монументславыновосибирск

Публикация от @kamilla__61








Тремя днями ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, как город раскрасил малиновый закат — тогда это тоже впечатлило жителей. 

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