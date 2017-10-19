Кехман объявил о том, что остаётся работать в НОВАТе

Владимир Кехман занимает должность директора театра с 2015 года

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман объявил о том, что после увольнения со своего поста продолжит работать в оперном театре в новой должности.







«Мне пока рано подводить итоги работы в Новосибирске. Многое удалось сделать. Театр имеет своё лицо, своих звезд и, что ещё важнее, свою публику — и это я считаю самым главным достижением тех двух с половиной лет, которые провёл здесь. Но нужно двигаться дальше. Театр с таким потенциалом должен стать признанной музыкальной столицей Евразии», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Кехман.







Он подтвердил, что уволится с поста генерального директора, но при этом останется работать в театре.







«На сцене НОВАТа 3 декабря будет петь выдающийся бас Рене Папе.





Для меня этот день станет последним на посту генерального директора НОВАТа. Надеюсь, публика встретит Рене Папе овацией, и на бис он споёт сцену коронации из "Бориса Годунова". Так начнётся новый этап моей работы — в качестве художественного руководителя»,





— добавил Владимир Кехман.







Владимир Кехман возглавил оперный театр в 2015 году, сменив на этом посту Бориса Мездрича после скандала вокруг оперы «Тангейзер». Новый руководитель, в частности, переименовал театр оперы и балета в НОВАТ и сделал в здании ремонт. В июле прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Владимира Кехмана банкротом. Этим летом стало известно, что всё имущество Кехмана распродано на торгах. По федеральному закону о банкротстве граждан, человеку, которого признали банкротом, нельзя занимать руководящие должности в течение трёх лет.







Сейчас Кехман находится в отпуске, из которого планирует выйти 20 ноября, сообщили в театре.