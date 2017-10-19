Кехман объявил о том, что остаётся работать в НОВАТе

Владимир Кехман занимает должность директора театра с 2015 года
Владимир Кехман занимает должность директора театра с 2015 года

Гендиректор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман объявил о том, что после увольнения со своего поста продолжит работать в оперном театре в новой должности.


«Мне пока рано подводить итоги работы в Новосибирске. Многое удалось сделать. Театр имеет своё лицо, своих звезд и, что ещё важнее, свою публику — и это я считаю самым главным достижением тех двух с половиной лет, которые провёл здесь. Но нужно двигаться дальше. Театр с таким потенциалом должен стать признанной музыкальной столицей Евразии», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Владимир Кехман.


Он подтвердил, что уволится с поста генерального директора, но при этом останется работать в театре.


«На сцене НОВАТа 3 декабря будет петь выдающийся бас Рене Папе.


Для меня этот день станет последним на посту генерального директора НОВАТа. Надеюсь, публика встретит Рене Папе овацией, и на бис он споёт сцену коронации из "Бориса Годунова". Так начнётся новый этап моей работы — в качестве художественного руководителя», 


— добавил Владимир Кехман.


Владимир Кехман возглавил оперный театр в 2015 году, сменив на этом посту Бориса Мездрича после скандала вокруг оперы «Тангейзер». Новый руководитель, в частности, переименовал театр оперы и балета в НОВАТ и сделал в здании ремонт. В июле прошлого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал Владимира Кехмана банкротом. Этим летом стало известно, что всё имущество Кехмана распродано на торгах. По федеральному закону о банкротстве граждан, человеку, которого признали банкротом, нельзя занимать руководящие должности в течение трёх лет.


Сейчас Кехман находится в отпуске, из которого планирует выйти 20 ноября, сообщили в театре.

Прочтений: 3099
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (50)50
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено