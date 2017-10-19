«Это тема больная»: писатель из Владивостока попросил спасти от сноса дом Янки Дягилевой

Мемориальная доска на углу дома, где жила Янка Дягилева

Судьба дома на Ядринцевской, в котором жила Янка Дягилева, обеспокоила приморского писателя Василия Авченко — он призвал защитить его от возможного сноса и превратить в музей сибирского рока. Писатель заявил, что его идею уже поддержали деятели культуры по всей России и даже один депутат Госдумы.







На прошлой неделе писатель посетил проездом в Новосибирске и вместе с местным жителем Андреем Поздняковым побывал у дома на улице Ядринцевской, 61, где жила известная новосибирская поэтесса и рок-исполнитель Янка Дягилева.







«Я туристам задаю вопрос, интересна ли им рок-составляющая — я считаю, что это важный пласт нашей жизни и идентификатор Новосибирска. Ему (Василию Авченко — Л.П.) эта тема оказалась близка, мы прошли по Ядринцевской до домика, я ему рассказал про историю с установкой мемориальной доски», — рассказал краевед-любитель Андрей Поздняков, который выступил для Авченко «народным гидом».







Напомним, в числе аргументов властей при отказе поклонникам Дягилевой в установке мемориальной доски был и перспективный снос дома. Впрочем, затем мемориальную доску всё же согласовали и установили.







Действительно ли дом подлежит сносу в ближайшее время, узнать пока не удалось — корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос об этом в мэрию Новосибирска.







18 октября на своей странице в Facebook Василий Авченко опубликовал открытое письмо, в котором предложил защитить дом от сноса, признать его памятником истории и культуры и открыть в нём музей сибирского рока или панка. В ближайшее время, заверил писатель, подобное письмо будет направлено новосибирским властям.







«Этот дом, связанный с именем Янки Дягилевой, конечно, имеет не только локальное сибирское значение, — пояснил Авченко в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ. — Стоило мне написать в Facebook, и я увидел, какое огромное количество откликов поступает со всей страны, от Калининграда до Владивостока, и даже из-за границы. Это лишний раз доказывает, что тема живая, больная и может быть интересна не только жителям Новосибирска». На момент публикации новости запись Авченко в Facebook набрала больше сотни комментариев и шесть десятков репостов.











По словам Василия Авченко, музейных точек, связанных с русским роком, в стране, и особенно за Уралом, крайне мало, и это может привлечь в город туристов. «Есть масса достойных фигур, имена которых, к сожалению, мало что говорят жителям всей страны, а вот Янка Дягилева — это как раз фигура, которую знают по всей стране», — считает он.







Кроме того, в доме на Ядринцевской, помимо самой Янки бывали и другие видные фигуры — в частности музыканты Егор Летов и Вадим Кузьмин, добавляет Андрей Поздняков.







19 октября активисты опубликовали на сайте Change.org петицию с призывом сохранить дом. В ближайшее время, по словам Позднякова, он планирует встретиться с представителями мэрии. Василий Авченко рассказал, что идея получила поддержку и на федеральном уровне. «Много людей в Москве этим заинтересовалось, в том числе Боря Куприянов (Борис Куприянов — российский издатель и публицист. — Л.П.). Насколько мне известно, к вопросу подключится писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов», — отметил он.