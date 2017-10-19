«Это тема больная»: писатель из Владивостока попросил спасти от сноса дом Янки Дягилевой

Мемориальная доска на углу дома, где жила Янка Дягилева
Мемориальная доска на углу дома, где жила Янка Дягилева

Судьба дома на Ядринцевской, в котором жила Янка Дягилева, обеспокоила приморского писателя Василия Авченко — он призвал защитить его от возможного сноса и превратить в музей сибирского рока. Писатель заявил, что его идею уже поддержали деятели культуры по всей России и даже один депутат Госдумы.


На прошлой неделе писатель посетил проездом в Новосибирске и вместе с местным жителем Андреем Поздняковым побывал у дома на улице Ядринцевской, 61, где жила известная новосибирская поэтесса и рок-исполнитель Янка Дягилева.


«Я туристам задаю вопрос, интересна ли им рок-составляющая — я считаю, что это важный пласт нашей жизни и идентификатор Новосибирска. Ему (Василию Авченко — Л.П.) эта тема оказалась близка, мы прошли по Ядринцевской до домика, я ему рассказал про историю с установкой мемориальной доски», — рассказал краевед-любитель Андрей Поздняков, который выступил для Авченко «народным гидом».


Напомним, в числе аргументов властей при отказе поклонникам Дягилевой в установке мемориальной доски был и перспективный снос дома. Впрочем, затем мемориальную доску всё же согласовали и установили.


Действительно ли дом подлежит сносу в ближайшее время, узнать пока не удалось — корреспондент НГС.НОВОСТИ отправила запрос об этом в мэрию Новосибирска.


18 октября на своей странице в Facebook Василий Авченко опубликовал открытое письмо, в котором предложил защитить дом от сноса, признать его памятником истории и культуры и открыть в нём музей сибирского рока или панка. В ближайшее время, заверил писатель, подобное письмо будет направлено новосибирским властям.


«Этот дом, связанный с именем Янки Дягилевой, конечно, имеет не только локальное сибирское значение, — пояснил Авченко в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ. — Стоило мне написать в Facebook, и я увидел, какое огромное количество откликов поступает со всей страны, от Калининграда до Владивостока, и даже из-за границы. Это лишний раз доказывает, что тема живая, больная и может быть интересна не только жителям Новосибирска». На момент публикации новости запись Авченко в Facebook набрала больше сотни комментариев и шесть десятков репостов.



По словам Василия Авченко, музейных точек, связанных с русским роком, в стране, и особенно за Уралом, крайне мало, и это может привлечь в город туристов. «Есть масса достойных фигур, имена которых, к сожалению, мало что говорят жителям всей страны, а вот Янка Дягилева — это как раз фигура, которую знают по всей стране», — считает он.


Кроме того, в доме на Ядринцевской, помимо самой Янки бывали и другие видные фигуры — в частности музыканты Егор Летов и Вадим Кузьмин, добавляет Андрей Поздняков.


19 октября активисты опубликовали на сайте Change.org петицию с призывом сохранить дом. В ближайшее время, по словам Позднякова, он планирует встретиться с представителями мэрии. Василий Авченко рассказал, что идея получила поддержку и на федеральном уровне. «Много людей в Москве этим заинтересовалось, в том числе Боря Куприянов (Борис Куприянов — российский издатель и публицист. — Л.П.). Насколько мне известно, к вопросу подключится писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов», — отметил он.

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