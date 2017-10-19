Прокуроры пришли с проверкой в УК из-за опасной детской площадки

Детская площадка, на которой произошёл несчастный случай
Детская площадка, на которой произошёл несчастный случай

В Новосибирске прокуратура решила проверить управляющую компанию «СПАС-Дом» после новостей о ребёнке, который сломал ключицу на детской площадке во дворе дома на улице Беловежской.


Проверку организовал прокурор Кировского района Новосибирска Владимир Большунов. Прокуратура собирается выяснить, соблюдает ли управляющая компания требования, которые предъявляются к безопасности детских площадок. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


Сюжет о ребёнке, который получил травмы на детской площадке, вышел в эфир ГТРК 18 октября. По информации журналистов, мальчик сорвался с невысокого турника и ударился о скрытый под грунтом осколок бетона. Ребёнка увезли в больницу с переломами, ушибами и сотрясением мозга.


Первый заместитель генерального директора УК «СПАС-Дом» Андрей Харланов пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что происшествие случилось на детской площадке между домами № 10 и 12 на улице Беловежской. Случилось оно якобы ещё в августе, но родственники пострадавшего мальчика в управляющую компанию не обращались — о несчастном случае Андрей Харланов узнал от журналистов два дня назад.


Андрей Харланов уточнил, что жилому микрорайону на Беловежской уже несколько десятков лет. Засыпанный землёй мусор остался в этих местах ещё со времён строительства домов.


«Площадку мы не устанавливали — её устанавливали по наказам избирателей. Моя задача — подмести, мусор собрать. А как смонтировано, так смонтировано. Если что-то сломалось, я могу обратиться к изготовителю для того, чтобы починить или демонтировать сломанный элемент. А что там внизу — я изыскание грунтов не производил. Мне эту площадку по протоколу в 2014 году передали, включили в общее имущество, и, соответственно, я начал подметать её, собирать бумажки и так далее», — объяснил ситуацию Андрей Харланов.


Несчастные случаи на детских площадках в Новосибирске случаются регулярно. Так, в прошлом году Калининский районный суд обязал детский сад № 229 выплатить значительную компенсацию семье 5-летней девочки, которая получила травму при падении с качели.

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