Гони монетку: банки попросили сибиряков приносить им мелочь

Банкиры хотят вернуть монеты в активный денежный оборот

На следующей неделе в нескольких банках Новосибирска пройдёт акция «Неделя приёма монеты». С 23 по 28 октября жители города смогут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на бумажные банкноты, а также получить памятную «футбольную» 25-рублёвую монету, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.







По словам заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России Ларисы Галкиной, чеканка монет стоит дороже печати банкнот, но стоимость производства первой покрывает продолжительность их оборота, тогда как большая часть монет остаётся в карманах и копилках людей. Акцию решили провести для того, чтобы продлить активную жизнь монет в денежном обороте.







«Возвращается в Сибирское ГУ Банка России от четверти до половины выпущенных монет рублевых номиналов и только 1–2% 10-копеечных и 50-копеечных монет», — пояснили в пресс-службе ЦБ.





Только за 2016 год у жителей Новосибирской области осталось на руках 127 тонн металлических денег.





Акция пройдёт в некоторых офисах 14 банков, среди которых Сбербанк, Райффайзенбанк, ВТБ24, Газпромбанк, УРАЛСИБ, «Левобережный» и прочие. Офисы последнего будут принимать мелочь только в определённые дни. НГС.НОВОСТИ составили интерактивную карту отделений, где пройдёт акция.







Интерактивная карта офисов и отделений банков, в которых можно будет обменять мелочь





У каждого банка свои условия для получения памятных монет и купюр. Например, как пояснили в пресс-службе ВТБ, за мелочь на сумму до 500 рублей можно получить 25-рублёвую монету, от 501 до 1000 рублей — 100-рублёвую банкноту «Крым», а на сумму больше 1000 рублей — корпоративный сувенир. В банке отметили, что памятные монеты, банкноты и сувенир даются частично за счёт разменянной мелочи, а не сверх суммы. То есть за мелочь на сумму 500 рублей клиенту дадут 475 рублей крупными деньгами, а также 25-рублёвую монету. В Сбербанке НГС.НОВОСТИ рассказали, что за 500 рублей мелочи в кассе банка дадут 450 рублей бумажными купюрами и две 25-рублёвые монеты.





Аверс и реверс 25-рублёвой монеты, посвящённой чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года





Новосибирцы оставляют мелочь не только в карманах и копилках, но и в городских фонтанах. Так, в начале месяца рабочие во время подготовки фонтана в Первомайском сквере к зиме выгребли с его дна сотни монет.