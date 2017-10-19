Пять машин собрались в «паровозик» на Петухова

После двух аварий на Петухова остались стоять в ряд 5 автомобилей

Днём 19 октября в Новосибирске на улице Петухова в пять автомобилей попали в две аварии в одном ряду.





Авария случилась недалеко от остановки «Транспортная».





«Напротив дома №67 по ул. Петухова в двух авариях столкнулись 5 автомобилей - Mercedes-Benz C-класса, Mitsubishi Dingo, Hyundai Solaris, Toyota HiAce и Nissan Avenir. Все участники двигались в левом ряду со стороны улицы Хилокская в сторону площади Кирова», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Аварии случились в 15:45. «Мерседес» притормозил, после этого в него врезался «Митсубиси». Следом ехал «Хёндай Солярис», но он успел притормозить.





За «Хёндай» остановилась «Тойота», но «Ниссан» который двигался за «Тойотой» не смог остановиться и ударил «Тойоту», а её отбросило на «Хёндай».







Тем не менее, «Солярис» не достал до «Митсубиси», но 5 автомобилей остались стоять в ряд.







Между «Тойотой» и «Ниссаном»





В начале августа НГС рассказывал про похожую аварию — тогда 4 машины собрались в «паровозик» на Станционной.