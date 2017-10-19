Пять машин собрались в «паровозик» на Петухова
Днём 19 октября в Новосибирске на улице Петухова в пять автомобилей попали в две аварии в одном ряду.
Авария случилась недалеко от остановки «Транспортная».
«Напротив дома №67 по ул. Петухова в двух авариях столкнулись 5 автомобилей - Mercedes-Benz C-класса, Mitsubishi Dingo, Hyundai Solaris, Toyota HiAce и Nissan Avenir. Все участники двигались в левом ряду со стороны улицы Хилокская в сторону площади Кирова», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Аварии случились в 15:45. «Мерседес» притормозил, после этого в него врезался «Митсубиси». Следом ехал «Хёндай Солярис», но он успел притормозить.
За «Хёндай» остановилась «Тойота», но «Ниссан» который двигался за «Тойотой» не смог остановиться и ударил «Тойоту», а её отбросило на «Хёндай».
Тем не менее, «Солярис» не достал до «Митсубиси», но 5 автомобилей остались стоять в ряд.
В начале августа НГС рассказывал про похожую аварию — тогда 4 машины собрались в «паровозик» на Станционной.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus