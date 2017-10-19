Власти запретили парковку на двух улицах возле вокзала

Власти запретили парковку на двух улицах возле вокзала


Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на нескольких участках улиц Ленина и Челюскинцев рядом с железнодорожным вокзалом.


«С 4 ноября запрещается остановка транспорта в районе перекрёстка улицы Ленина и улицы Челюскинцев. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.


На улице Ленина нельзя будет парковаться на участке около привокзальной площади. На улице Челюскинцев запрет будет действовать на чётной стороне от дома № 2 до дома № 14/1 (напротив ДКЖ).


Красным отмечены места, на которых будет запрещена парковка
Красным отмечены места, на которых будет запрещена парковка


Вчера мэрия предупредила о том, что парковку запретили ещё на двух участках — возле здания дорожной службы на Фрунзе и рядом с Ленинским судом.

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