Власти запретили парковку на двух улицах возле вокзала
Мэрия Новосибирска объявила о запрете парковки на нескольких участках улиц Ленина и Челюскинцев рядом с железнодорожным вокзалом.
«С 4 ноября запрещается остановка транспорта в районе перекрёстка улицы Ленина и улицы Челюскинцев. На указанном участке будут установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Работает эвакуатор"», — рассказали в пресс-центре мэрии Новосибирска.
На улице Ленина нельзя будет парковаться на участке около привокзальной площади. На улице Челюскинцев запрет будет действовать на чётной стороне от дома
Вчера мэрия предупредила о том, что парковку запретили ещё на двух участках — возле здания дорожной службы на Фрунзе и рядом с Ленинским судом.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)