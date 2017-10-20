Мокрый снег с ветром приближаются к Новосибирской области

Дожди с мокрым снегом задержатся в Новосибирской области до конца недели

Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни: эта неделя в Новосибирской области завершится похолоданием, порывистым ветром и мокрым снегом.







«Характер атмосферных процессов уже меняется: область высокого давления сменяется перемещением циклонических систем из районов Казахстана. То есть будут перемещаться частные циклоны, волновые возмущения, атмосферные фронты», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, вчера, 19 октября, очередной фронт уже достиг Новосибирска: в городе и его окрестностях пошёл дождь. «Неустойчивая погода ожидается и в последующие трое суток, то есть 20, 21 и 22 октября, с осадками в виде дождя, переходящего в ночные и утренние часы в мокрый снег. Ветер в порывах будет усиливаться до 15–20 м/с, температурный фон будет иметь тенденцию к понижению», — сообщил Ренад Ягудин.







Согласно прогнозу, сегодня, 20 октября, в Новосибирской области ожидается от +5 до +11 градусов. В ночь на 21 октября воздух остынет до –1…+5 , но затем днём температура снова поднимется до пятничного уровня. В воскресенье, 22 октября, в области похолодает до 0…–5 градусов ночью и до +2…+7 градусов днём.







Судя по данным на сайте Западно-Сибирского УГМС, примерно на этом же уровне в конце недели будет держаться температура и в Новосибирске. Днём будет +7...+9 градусов в пятницу, +8...+10 в субботу и +5...+7 в воскресенье. По ночам прогнозируется плюсовая температура. Каждый день ожидаются небольшие осадки, преимущественно дожди.





Ранее синоптики говорили о том, что вторая декада октября будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы, но в конце декады вероятны осадки.