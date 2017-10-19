Самолёт из Новосибирска экстренно сел в Тюмени из-за пассажирки без сознания

Пассажиры рейса задержались в аэропорту Тюмени на час
Пассажиры рейса задержались в аэропорту Тюмени на час

Днём 19 октября в тюменском аэропорту Рощино экстренно приземлился самолёт авиакомпании «Глобус», летевший из Новосибирска в Санкт-Петербург.


«Экипаж принял решение о вынужденной посадке из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе группы компаний S7, в которую входит авиакомпания «Глобус».


В S7 уточнили, что самолёт приземлился в Тюмени в 9:46 по московскому времени. Спустя 1 час и 3 минуты он вылетел из Рощино к месту назначения.


В аэропорту Рощино НГС.НОВОСТИ пояснили, что 66-летняя женщина потеряла сознание во время полёта — командир экипажа решил посадить самолёт на ближайшем аэродроме. «Медики аэропорта оказали женщине первую помощь, её сняли с рейса. Её сопровождал муж. Женщина в сознание пришла, даже готова была лететь дальше, но из опасений экипажа рейс продолжили без неё», — сообщили в тюменском аэропорту.


Представитель аэропорта добавил, что семейную пару разместят в гостинице, она отправится в пункт назначения завтра рейсом авиакомпании «Россия».


Двумя месяцами ранее борт авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Екатеринбурга. Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие полуторагодовалого ребёнка.

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