«Транспорт не успеет затормозить»: перевозчик раскритиковал новую остановку на Коминтерна
На пересечении улиц Коминтерна и Технической в Дзержинском районе Новосибирска появилась новая остановка.
Но расположение павильона вызвало опасения у перевозчика на маршруте
«Остановка стоит уже три-четыре дня, уже согласовали, подписали. На пересечении Технической и Коминтерна. Если машина выезжает с Коминтерна или опять же с Технической, и оттуда, прямо с этого разворота, выезжает гружёная с людьми маршрутка, под 45 градусов уклон. Транспорт просто не успевает затормозить на гололеде и бьёт эту машину. Если ребёнок будет стоять на этой остановке, не дай бог, туда въедет КамАЗ, кто будет отвечать?» — задаётся вопросом Кожанов.
Он объяснил, что прежде опасная остановка была в этом же месте, в июле её перенесли немного в сторону. Маршрутки
Вечером 19 октября, по информации Анатолия Кожанова, табличку с номером и знаком остановки сняли представители мэрии.
НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска по сложившейся ситуации, чтобы узнать, для какого маршрута поставили конечную остановку на пересечении Технической и Коминтерна и отвечает ли она требованиям безопасности.
В ближайшее время мэрия планирует сделать четыре новые остановки — две на Красном проспекте («Северная» и «ДК "Энергия"») и две на Мочищенском шоссе («Сибирский кадетский корпус» и «Байкальская»).
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Анна Богданова
Скрин с видео, предоставленного Анатолием Кожановым