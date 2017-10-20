«Транспорт не успеет затормозить»: перевозчик раскритиковал новую остановку на Коминтерна

Новая остановка появилась на пересечении улиц Технической и Коминтерна
Новая остановка появилась на пересечении улиц Технической и Коминтерна

На пересечении улиц Коминтерна и Технической в Дзержинском районе Новосибирска появилась новая остановка.


Но расположение павильона вызвало опасения у перевозчика на маршруте № 72, который проходит через эту остановку. По мнению бизнесмена Анатолия Кожанова, который управляет маршрутом, остановка теперь стоит под углом, и во время гололёда здесь будет много аварий. 


«Остановка стоит уже три-четыре дня, уже согласовали, подписали. На пересечении Технической и Коминтерна. Если машина выезжает с Коминтерна или опять же с Технической, и оттуда, прямо с этого разворота, выезжает гружёная с людьми маршрутка, под 45 градусов уклон. Транспорт просто не успевает затормозить на гололеде и бьёт эту машину. Если ребёнок будет стоять на этой остановке, не дай бог, туда въедет КамАЗ, кто будет отвечать?» — задаётся вопросом Кожанов.


Он объяснил, что прежде опасная остановка была в этом же месте, в июле её перенесли немного в сторону. Маршрутки № 72 останавливаются на безопасном месте, а кто будет останавливаться возле нового павильона — непонятно. Вчера днём, 19 октября, там ещё висела табличка с указанием маршрута № 38, но перевозчик, работающий на этом маршруте, не подтвердил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что будет там останавливаться.


Вечером 19 октября, по информации Анатолия Кожанова, табличку с номером и знаком остановки сняли представители мэрии.


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска по сложившейся ситуации, чтобы узнать, для какого маршрута поставили конечную остановку на пересечении Технической и Коминтерна и отвечает ли она требованиям безопасности.


В ближайшее время мэрия планирует сделать четыре новые остановки — две на Красном проспекте («Северная» и «ДК "Энергия"») и две на Мочищенском шоссе («Сибирский кадетский корпус» и «Байкальская»).

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