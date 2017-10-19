«Оставьте их в покое»: мэр запретил выселять пожилую пару из общежития на Затулинке

78-летнюю сибирячку Галину Астафьеву хотели выселить из общежития 18 октября
78-летнюю сибирячку Галину Астафьеву хотели выселить из общежития 18 октября

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что пожилую пару из общежития на улице Зорге на Затулинке не будут выселять из их комнаты.


«Я дал распоряжение, чтобы оставили в покое семью. Это произошло в понедельник, здесь на совещании. Моя позиция как мэра и как гражданина: считаю ненормальным, когда людей, попавших в сложные обстоятельства, выселяют на улицу. Так не должно быть», — объяснил своё решение Анатолий Локоть.


Пожилая пара из общежития на улице Зорге в Кировском районе города получила ордер на комнату больше 20 лет назад. Но документы на жильё потерялись — и пенсионеры не смогли его приватизировать. НГС.НОВОСТИ рассказывали историю 78-летней сибирячки Галины Астафьевой, которая вместе с бывшим мужем Анатолием оказалась на грани выселения — по решению суда их должны были выселить из комнаты вчера. Но они успели написать заявление приставам и повторно обратиться в суд. В тот же день сотрудники жилищного отдела департамента энергетики и ЖКХ нашли копии утерянного ордера

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