Опять пополнение: в обезьяньих семьях Новосибирского зоопарка появились детёныши

В Новосибирском зоопарке родились детёныши у бурых капуцинов, красноруких тамаринов и яванских лангуров.


«У нас, как и в природе, бурые капуцины живут группой. Когда на свет появляется малыш, это событие для всех членов семьи. Самка, ставшая мамой, первое время никому малыша не отдавала. Кормила, носила, грела — всё делала сама. Сородичи явно хотели быть причастными к заботам о маленьком, но маму с малышом особо не беспокоили. Когда детёныш немного подрос, всё изменилось. Он уже не постоянно держится за самку, отцепляется от неё, исследует вольер, пробует еду», — рассказали в зоопарке.



В зоопарке говорят, что капуцины всё ещё гуляют на улице — выход в уличную часть вольеров у них открыт.


В семейных группах красноруких тамаринов всегда размножается только одна, доминантная, самка. Чаще всего у тамаринов рождаются двойни — так было и в этот раз.


«Детёныши у красноруких тамаринов рождаются совсем крохотными, каждый весит примерно по 40 граммов. В первые дни их трудно было разглядеть. Они прижимались к матери, а так как окраской они от взрослых не отличаются, то их почти не было видно. Но таких маленьких самка доверяет членам своей семьи, отец, а иногда старшие дети носят малышей», — рассказала руководитель отдела мелких приматов Олеся Скляренко.



Яванские лангуры воспитывают потомство тоже коллективно, но у этого вида отцы отстраняются от забот о детях. «Первые помощницы матерей — их старшие дочери. Самка по имени Марфа рожает уже не в первый раз, вместе с ней живут её дети разного возраста. Первой, кому Марфа доверила новорождённого, стала её старшая дочь Мила», — говорят в зоопарке.


Маленький лангур родился 24 сентября, сейчас его легко заметить среди старших родственников, потому что он ярко-оранжевого цвета. Со временем окраска шерсти малыша станет темнее.


Недавно НГС.НОВОСТИ рассказывали, что на глаза посетителям зоопарка показался детёныш ленивца — малышу пары сейчас три месяца.

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