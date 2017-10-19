Автоинспекция предупредила водителей о новых видеокамерах





Новые правила вступают в силу 20 октября

Госавтоинспекция теперь сможет ставить камеры фото- и видеофиксации на участках с временными дорожными знаками, например ограничения скорости, и штрафовать водителей, которые нарушают там правила.





Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области.





«Есть статистика, когда при ремонте дорожного полотна очень много регистрируется ДТП, когда при резком торможении в машину врезается сзади большегрузный автомобиль с человеческими жертвами. Никто никогда на эти знаки не смотрел», — заявил заместитель начальника отдела ДПС УГИБДД Павел Головин.





Передвигать знаки как вздумается дорожники не смогут, заверил полицейский, поскольку схема движения в таких местах заранее фиксируется в документах.





Как правило, в зонах ремонта ставятся знаки ограничения скорости, они имеют желтый фон и держатся на временных опорах. Кроме того, могут выставляться знаки движения по полосам, сужения проезжей части, запрета проезда.







Временный знак ограничения скорости





Камеры фотофиксации на временных участках будут выставляться либо в антивандальных боксах, либо на треногах. Последние отданы в использование частным компаниям, которые обслуживают эти камеры и возят их по области.





Новый регламент вступает в силу уже завтра, 20 октября.





Ранее в Новосибирске на Советском шоссе появился новый комплекс автоматической фиксации «Автодория», который невозможно засечь обычным антирадаром.

