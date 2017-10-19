Автоинспекция предупредила водителей о новых видеокамерах


Новые правила вступают в силу 20 октября
Новые правила вступают в силу 20 октября

Госавтоинспекция теперь сможет ставить камеры фото- и видеофиксации на участках с временными дорожными знаками, например ограничения скорости, и штрафовать водителей, которые нарушают там правила. 


Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в управлении ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области. 


«Есть статистика, когда при ремонте дорожного полотна очень много регистрируется ДТП, когда при резком торможении в машину врезается сзади большегрузный автомобиль с человеческими жертвами. Никто никогда на эти знаки не смотрел», — заявил заместитель начальника отдела ДПС УГИБДД Павел Головин. 


Передвигать знаки как вздумается дорожники не смогут, заверил полицейский, поскольку схема движения в таких местах заранее фиксируется в документах.


Как правило, в зонах ремонта ставятся знаки ограничения скорости, они имеют желтый фон и держатся на временных опорах. Кроме того, могут выставляться знаки движения по полосам, сужения проезжей части, запрета проезда. 


Временный знак ограничения скорости
Временный знак ограничения скорости


Камеры фотофиксации на временных участках будут выставляться либо в антивандальных боксах, либо на треногах. Последние отданы в использование частным компаниям, которые обслуживают эти камеры и возят их по области. 


Новый регламент вступает в силу уже завтра, 20 октября. 


Ранее в Новосибирске на Советском шоссе появился новый комплекс автоматической фиксации «Автодория», который невозможно засечь обычным антирадаром.

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