Ищут в лесу и интернете: «Яндекс» назвал любимые грибы новосибирцев

Опята в Кудряшовском бору

Аналитики «Яндекса» выяснили, какие грибы в этом сезоне чаще всего искали новосибирцы.





«Больше всего в Новосибирской области любят опята — по крайней мере, о них чаще всего спрашивают. Кроме того, здесь чаще, чем в целом по России, ищут маслята и волнушки», — рассказала НГС.НОВОСТИ региональный представитель «Яндекса» Наталья Брус.







На втором месте по популярности у новосибирцев оказались грузди. Затем идут лисички, белые грибы, маслята, шампиньоны, волнушки, вешенки, подберёзовики, рыжики.







«В Новосибирской области высокий интерес к грибам — по доле запросов на эту тему она находится на 10-м месте среди российских регионов. В Красноярском крае и Хакасии грибами интересуются больше, а в Кемеровской области и Алтайском крае — меньше.





Всего с июня по октябрь 2017 года пользователи из Новосибирской области искали грибы более 300 тысяч раз.







Как и в других регионах Сибири, в Новосибирской области два грибных сезона — первый в июле, а второй, основной, в августе-сентябре», — добавили в «Яндексе».





Опята также возглавляют и общероссийский рейтинг интересов грибников, остальные грибы тоже входят в общий рейтинг, но расположены в другом порядке. Например, на втором месте у россиян лисички, а на третьем — грузди.





Обычно, отмечает «Яндекс», люди ищут описания грибов ([белый гриб фото и описание], [как выглядят опёнок и ложный опёнок]) и способы их приготовления и хранения ([как мариновать опята], [тушёные грибы с картошкой в мультиварке], [жареные лисички], [как приготовить подберёзовики], [солить грузди горячим способом]). Белые предпочитают мариновать, грузди — солить, лисички — жарить, а вешенки — выращивать.





Запросы о несъедобных и ядовитых грибах, конечно, отличаются — с мухоморами ищут настойки и водку, а о поганках спрашивают в связи с отравлением.







«В России в целом в 2017 году интерес к грибам был существенно ниже, чем в 2016-м. С июня по середину октября запросов на эту тему задали примерно на треть меньше — очевидно, из-за холодной погоды», — заключила Наталья Брус.







В начале сентября НГС.НОВОСТИ публиковали карту грибных мест в Новосибирске и его окрестностях, наглядно показывая, где можно было собирать опята.