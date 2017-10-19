Надоело переучивать: Денис Иванов и СибУПК открыли кулинарную школу для студентов и домохозяек

В здании Сибирского университета потребительской кооперации (СибУПК) на проспекте Карла Маркса в тестовом режиме открылась кулинарная школа «Прошу к столу» — это совместный проект вуза и ресторанной компании Дениса Иванова.


Студентов будут учить не только готовить, но и подавать блюда так, как это принято делать в современных ресторанах
Студентов будут учить не только готовить, но и подавать блюда так, как это принято делать в современных ресторанах


Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ ректор СибУПК Владимир Степанов, основная цель школы — создать площадку, на которой студенты могли бы научиться работать на современном оборудовании, к тому же в интерьере настоящего ресторана. Компания Дениса Иванова стала инициатором проекта и разработала его концепцию, а инвестором выступил сам СибУПК, сообщил Степанов.


Вид из зала «ресторана»
Вид из зала «ресторана»


«В частности, Денис Иванов сразу предложил нам сделать не только кухню, но цельное пространство, в котором есть все элементы, которые есть в настоящем ресторане, включая туалеты, которые, конечно, отличаются от обычных студенческих», — рассказал ректор вуза.


Помещение кулинарной школы разбито на несколько тематических зон: кухня на 10 рабочих мест (каждое рассчитано на двоих учеников), большая барная стойка и зал на 10–12 столиков, который также может использоваться для занятий. По словам Владимира Степанова, кулинарная школа будет работать в три смены. До 14:00 здесь будут заниматься студенты СибУПК и специализированного техникума при нём, до вечера это помещение будет сдаваться для проведения профессиональных презентаций и мастер-классов, а уже вечером залы школы смогут арендовать компании для проведения мероприятий на кулинарную тему.


В кулинарной школе уже проходят занятия для студентов СибУПК
В кулинарной школе уже проходят занятия для студентов СибУПК


Степанов подчеркнул, что СибУПК — негосударственный вуз, поэтому коммерческое сотрудничество подобного рода он считает не только нормальным, но и соответствующим профилю учебного заведения.


«Мы должны выпускать людей, которые полностью готовы работать в тех структурах, которые сегодня присутствуют на рынке», — считает ректор.


Кухонная зона кулинарной школы
Кухонная зона кулинарной школы


Сам Денис Иванов своё участие в проекте объяснил кадровым голодом, который испытывает любая ресторанная компания. «По сути, сегодня никто не готовит специалистов, которых мы могли бы, не переучивая, сразу принять на работу», — сказал ресторатор.


У кулинарной школы — отдельный вход с улицы, где гостей будет встречать кофейня, в которой будут работать тоже студенты
У кулинарной школы — отдельный вход с улицы, где гостей будет встречать кофейня, в которой будут работать тоже студенты


Если частная кулинарная школа для студентов — новое явление для Новосибирска, то кулинарные школы как таковые — один из последних трендов в индустрии развлечений. В них проводят и привычные занятия по кулинарии для непрофессионалов, но основной доход подобным структурам приносит развлекательные мероприятия на кулинарную тему.


В школе «Прошу к столу» уже начались занятия для студентов. Для широкой публики и арендаторов школа начнёт работать с середины ноября. 


По данным 2ГИС, в Новосибирске сейчас работает уже больше 30 кулинарных школ. Из последних проектов в этом формате можно отметить, например, «Кухню за кулисами», которую в августе открыли создательницы траттории «Тесту место». В сервисе отзывов «Фламп» высокие оценки дают кулинарным школам «Базилик», «Кулинарный клуб».


Впрочем, не все проекты такого рода оказались удачными. Так, открывшееся в конце прошлого года в Доме быта заведение «Кухня» уже прекратило работу.

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