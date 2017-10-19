Триста домов в Калининском районе остались без света

Утром 19 октября больше 300 домов в Калининском районе Новосибирска остались без света.





«Причина: аварийное отключение электроэнергии», — сообщается на муниципальном портале Новосибирска.





С 11:00 света нет в 321 доме, среди улиц, которые оказались в зоне аварии, — Ордынская, Тогучинская, Тевризская, Белореченская и многие другие.





Предполагается, что электричество вернут в дома к 13:00.





Карта домов, в которых отключили свет





В прошлый раз массовое отключение света произошло в Заельцовском районе — 13 октября без электричества остались полтысячи домов.