Триста домов в Калининском районе остались без света
Утром 19 октября больше 300 домов в Калининском районе Новосибирска остались без света.
«Причина: аварийное отключение электроэнергии», — сообщается на муниципальном портале Новосибирска.
С 11:00 света нет в 321 доме, среди улиц, которые оказались в зоне аварии, — Ордынская, Тогучинская, Тевризская, Белореченская и многие другие.
Предполагается, что электричество вернут в дома к 13:00.
В прошлый раз массовое отключение света произошло в Заельцовском районе — 13 октября без электричества остались полтысячи домов.
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Елена Громкова
Фото на превью из архива НГС
Скриншот map.novo-sibirsk.ru