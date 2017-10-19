«Очередей не заметил»: новый губернатор рассказал о походе в новосибирскую поликлинику
Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал об утреннем визите в городскую поликлинику
«Я заходил сегодня в поликлинику после самолёта, чтобы посмотреть, как работает система здравоохранения. С одной стороны, я порадовался, хотя, может быть, я просто удачно зашёл: я ожидал очереди увидеть, которые занимаются с 4–7 утра, толпы людей у регистратуры, но сегодня я этого не заметил. Я пока не делаю скоропалительных выводов», — сказал 19 октября Травников.
При этом врио губернатора остался недоволен инфраструктурой поликлиники — он назвал её неудобной даже в Центральном районе Новосибирска: много филиалов и арендуемых помещений. Поликлиника
Травников не уточнил, в каком именно отделении он побывал сегодня утром, но читательница НГС.НОВОСТИ рассказала, что заметила его в отделении на Вавилова, 12: «Ходил с каким-то дяденькой, внимательно всё очень смотрел, читал справочную инфу на досках, потом поднялся на второй этаж. Там уже не знаю, что было, я уже на приём пошла».
Фотография с Травниковым в поликлинике появилась утром в соцсетях — нового главу региона узнали новосибирцы. По словам очевидцев, глава региона пришёл около 8:30.
На прошлой неделе новосибирцы впервые увидели Андрея Травникова за стенами правительства — новый глава региона побывал на стройке гарнизонного Дома офицеров на территории военного городка.
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Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова (1), vk.com/familynovosibirsk (2)